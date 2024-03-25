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لو عايز تعرف إجابة مسابقة فوازير fresh 15 رمضان قبل أي حد..تابع السطور القادمة لمعرفة الإجابة فور ظهور الإعلان مع دينا الشربيني
إجابة مسابقة فوازير fresh 15 رمضان التي يعلن عنها يوميًا، وتكون إجابة مسابقة يوم 13 رمضان هي دولة روسيا حيث أن كل يوم تعرض فزورة يكون حلها دولة من 92 دولة التي تصدر لهم شركة فريش ويكون عرض الفزورة يوميًا عبر قنوات Mbc مصر في تمام السادسة مساًء بتوقيت مصر، وفي هذا الوقت يجب ارسال الإجابة عبر موقع فريش حتى 12 مساًء.
إجابة مسابقة فوازير fresh 15 رمضان
أوضحت إدارة فريش قوانين الاشتراك في المسابقة، وتكون القوانين المنظمة للإجابة على الفزورة كالتالي:
- الإجابة في الأوقات المحددة فقط، ومن يخالف ذلك يستبعد من المسابقة.
- الفائزين تنشر صورهم مع الأجهزة على صفحة الشركة في الفيس بوك.
- بعد الاتصال بالفائزين يجب عليهم التوجه لفرع الشركة في جسر السويس أو القاهرة من أجل إنهاء الإجراءات ويكون ذلك خلال 24 ساعة أو سوف تلغي الجائزة.
- المسابقة داخل مصر فقط.
- الاستلام يكون بالبطاقة الشخصية بالاسم الذي تم تسجيل الفزورة به.
- العاملين بالشركة أو التنظيم لا يجوز لهم التقديم على المسابقة، حيث أنه يتم استبعدهم.
- لا يوجد مقابل مادي بدل الأجهزة.
- هناك خصم على المشتريات أونلاين بقيمة 5% عبر استخدام كود فريش 150 جنيهًا للبرمو كود.
مسابقة فريش رمضان 2024
تنوعت الأسئلة اليومية لمسابقة فريش وتكون طريقة الاشتراك في المسابقة كالتالي:
- التوجه إلى فريش.
- أدخل الاسم للمشترك ويلزم أن يكون رباعيًا.
- حدد البلد التي ظهرت في الفزورة الاستعراضية.
- اكتب رقم الهاتف.
- وافق على الشروط..
- قم باختيار المحافظة التي تعيش فيها.
- اضغط ارسل.