التموين بتجاوب على الفلاحين:شون القمح الحكومية فين؟ تعرف على الإجابة علشان تسلم محصول القمح بالسعر الرسمي|أردب القمح بكام؟

شون القمح الحكومية فين بعد قرار وزير التموين الذي صدر بشأن استلام القمح الذي سينتج عن موسم حصاد 2024، حيث أن القرار يهدف إلى تنظيم التداول والتعامل مع محصول القمح بالإضافة إلى أن هذا القرار يشمل 11 مادة يجب على كافة المزارعين والتجار الإلتزام بها وعدم مخالفتها، كما تحرص الحكومة المصرية على شراء القمح بالأسعار المعترف بها عالميًا.

شون القمح الحكومية فين

أصدرت وزارة التموين المصرية قانون لتنظيم بيع القمح، وهذا القانون يشمل 11 مادة مختلفة تكون كالآتي:

اولًا: المحصول الذي تم إنتاجه في عام 2024، يجب أن يورد إلى الهيئة العامة المسئولة عن السلع التموينية ويكون التوريد بدء من 15 أبريل حتي يوم 15 أغسطس 2024.

ثانيًا: أسعار الشراء للقمح تحدد من قبل الهيئة وتكون للأردب زنة 150 كيلو جرام الذي درجته 23.5 قيراط حوالي 2000 جنيهًا مصريًا، أما الذي نظافته 23 قيراط لنفس الوزن يكون سعر 1950 جنيهًا مصريًا ويكون سعر درجة 22.5 نحو 1900 جنيهًا مصريًا.

ثالثًا: القمح يلزم تسويقه تبعًا لهيئة السلع التموينية ولا يجوز التسويق خارجها، كما يمكن التسويق عن طريق الشركات الآتية ( القابضة للصوامع والتخزين/ المطاحن التي تتبع القابضة للصناعات الغذائية) وأيضًا البنك الزراعي.

رابعًا: تكون هناك رسوم مقابل التسويق وأيضًا التخزين بالإضافة إلى الفرز للقمح المحلي والرسوم تكون كما يلي ( 175 جنيهًا للتخزين والتسويق لشون القمح/ 210 جنيهًا التسويق والتخزين للصوامع.

شون القمح 2024

حددت وزارة التموين القوانين التي تحكم تجارة القمح في مصر، ويلزم على المزارعين والتجار الالتزام بها وتكون القوانين كالتالي: