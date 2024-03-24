أكواد ببجي موبايل المجانية الأسبوعية الجديدة 2024.. احصل على رموز استرداد شدات PUBG Mobile UC ومكافآت خيالية

يرغب جميع مستخدمي لعبة ببجي في معرفة رموز استرداد ببجي حتى يتم استبدالها، حيث تعد تلك الرموز عبارة عن بعض الأرقام والحروف التي يتم تشكيلها بشكل خاص حتى يقوم اللاعب باستخدامها لامتلاك الكثير من الهدايا، والتي من ضمنها قد تكون شدات أو صناديق أو عناصر أخرى، جميعها تفيد اللاعب في ساحة القتال، لذا يبحث الجميع عن تلك الرموز والتي سنقوم بتوضيحها لكم، كما سنوضح طريقة استخدام تلك الرموز للانتفاع منها بصورة صحيحة.

طريقة استخدام رموز استرداد ببجي

بعد أن تقوم بالحصول على أكواد الاسترداد عليك بمعرفة الطريقة التي ستتمكن بالاستفادة من تلك الرموز، ولهذا يجب عليك اتباع الآتي:

أولا قم بالتوجه إلى الصفحة الخاصة باسترداد الرموز، وتلك الصفحة تتواجد داخل موقع لعبة ببجي الرسمي.

بعد ذلك عليك بتدوين رمز الـ ID داخل الخانة الخاصة به والتي قد تكون الأولى.

بعد ذلك سيتم إرسال إليك كود عليك بتدوينه في المربع الثاني.

قم بإدخال كود التحقق ومن الضروري تدوينه بشكل صحيح حتى يتم التحقق.

بعد ذلك عليك بالنقر على أيقونة REDEEM.

أكواد استرداد لعبة ببجي

يعد سعر الصناديق والأسلحة والملابس باهظ الثمن، لكن من خلال معرفة بعض الأكواد سيتم الحصول على جميع الهدايا مجاناً، حيث تحرص إدارة اللعبة على توفير جميع سبل الراحة اللى اللاعبين من خلال المميزات التي تقدمها لهم، والتي من أهمها على الإطلاق هي أكواد الاسترداد التي تطرحها من فترة لأخرى دون أن يدفع اللاعب أي مصاريف، ولهذا تعد من أبرز أكواد الاسترداد هي عبارة عن الآتي: