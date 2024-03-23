تحميل كشوف PDF.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، أيام قليلة تفصلنا عن الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تعد أهم ما يشغل بال المواطنين العراقيين خلال تلك الفترة، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 قبل حلول عيد الفطر، ليتمكن الفقراء من شراء ما يريدون، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالخطوات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية التي تشرف على برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية الذي يستفاد منه الالاف من الفقراء ومحدودي الدخل، وإليكم كيفية الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مظلتي الإلكتروني: https://spa.gov.iq/umbrella/.

من ثم توجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

توجه إلى خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

من خلال الخيارات المتاحة امامك اختر رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم باختيار المحافظة القاطن بها المتقدم.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في مكانها الصحيح.

قم بالضغط على كلمة “الاستعلام”.

الآن ستظهر لك كشوف المستفيدين.

اضغط على كلمة تحميل ليتم تنزيلها على جهازك.

شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

واليكم شروط القبول في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 التي أقرتها وزارة العمل العراقية سابقا، وهي: