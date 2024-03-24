رابط الاشتراك في مسابقة فيصل الدايل 2024 وربح جوائز قيمة

أعلنت شركة فيصل الدايل للعطور، إحدى العلامات الرائدة في مجال العطور التي تجمع بين الأصالة الشرقية والحداثة الغربية مع لمسة من الجودة الفرنسية العالية منذ تأسيسها في العام 1979، عن إطلاق مسابقة فيصل الدايل 2024 الفريدة من نوعها، وتعد المسابقة بتقديم جوائز قيمة للغاية، أبرزها سيارة رولز رايز موديل 2024، ما يجعلها موضوع إقبال واهتمام العديد من الأفراد الطامحين في الفوز بجوائز ذات قيمة خلال الشهر الكريم.

مسابقة فيصل الدايل 2024

تحتل مسابقة فيصل الدايل 2024 مكانة مرموقة ضمن قائمة الفعاليات الرمضانية، جاذبةً اهتمام العديد من المشاركين الطامحين لنيل جوائز ثمينة خلال هذا الشهر المبارك، تتميز هذه المسابقة بسخائها في توزيع الجوائز التي تشمل مبالغ مالية كبرى وسيارات ذات ماركات عالمية، بالإضافة إلى فرصة الفوز بتشكيلة من أفخر العطور التي تتقن شركة فيصل الدايل تقديمها.

كيفية التسجيل في مسابقة فيصل الدايل

تأسست شركة فيصل الدايل للعطور في عام 1979، وهي تُعتبر من الشركات الرائدة والمتمرسة في قطاع العطور بالمملكة العربية السعودية، حيث تُقدم منتجات ذات جودة عالية تبدأ من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى العملاء، تحرص الشركة على إقامة فعاليات ومسابقات رمضانية سنوية، يتم خلالها تقديم جوائز قيمة ومنتجات الشركة من العطور الفاخرة وغيرها.

للراغبين في الاشتراك بمسابقة فيصل الدايل لعام 2024، إليكم الخطوات اللازمة للتسجيل في مسابقة فيصل الدايل 2024:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة فيصل الدايل للعطور.

املأ البيانات المطلوبة بكتابة اسمك الكامل في الحقول المخصصة لذلك على الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال رقم هاتفك في الخانة المحددة لهذا الغرض.

اكتب بريدك الإلكتروني بشكل دقيق في المكان المعد له.

حدد جنسيتك ومكان إقامتك داخل المملكة.

أجب عن السؤال المطروح في المسابقة، ومن ثم اضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التسجيل.

ما هي جوائز مسابفة فيصل الدايل؟

تعتبر مسابقة فيصل الدايل 2024 واحدة من أبرز المسابقات التي تجذب اهتماماً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء في المملكة العربية السعودية، بفضل مجموعة الجوائز الثمينة التي تقدمها، وتشمل هذه الجوائز ما يأتي: