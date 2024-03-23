تكنولوجيا

عايز تليفون بمواصفات كويسة بس بفلوس قليلة! إليك موبايل اندرويد من Nokia بسعر رخيص جداً!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 4 ساعات
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رغم ارتفاع الأسعار العالمي الذي انتاب عالم الهواتف الذكية إلا أنه ما زال هناك بعض الشركات ما زالت تراعي الطبقات الوسطى، لنرى قيام شركة نوكيا تقوم بإطلاق هاتف جديد ذات مميزات رائعة وبسعر منخفض جدا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تليفون الغلابة موبايل اندرويد من Nokia بسعر رخيص جداً.

مواصفات هاتف Nokia c10

  • بعد الإعلان عن مواصفات ذلك الهاتف الرائعة بدأ الكثير يبحث ويتساءل هذه المواصفات، وهي كما يلي.
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفNokia c10
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦،٥ بوصة
نسبة سطوع الشاشة٤٠٠ شمعة
GPRSيدعم
Edgeيدعم
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
عدد الرامات١،٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٦،٣٢ جيجا بايت
نظام التشغيلاندرويد ١٣
سعة البطارية٣٠٠٠ ملي امبير
نسبة سرعة الشحن٥ وات
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٥ ميجا بيكسل
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الرمادي والبنفسجي

مميزات هاتف Nokia c10

بعد معرفة أهم مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية.
  • كما يدعم أيضاً شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.
  • كذلك يحتوي أيضا على ذاكرة تخزين داخلية مناسبة إلى حد كبير.
  • بالإضافة أيضاً إلى قوة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية.
  • كذلك أيضاً يمكنك من الحصول على صوت نقي وواضح.
  • مع سرعة كبيرة في الاتصال بالانترنت لأنها يدعم جميع الشبكات.
  • كما يتوافر أيضاً ذلك الهاتف بألوان متعددة وعصرية وشكل عصري وأنيق وشيك يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Nokia c10

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فهو يعد من أهم مميزاته حيث يباع بسعر رخيص ومناسب جدا للفئات المتوسطة.
  • حيث يباع في الأسواق المصرية بحوالي ٣٠٠٠ جنيه مصري، مع وجود تخفيضات عليه أيضاً تصل إلى ١٨ % من ثمنه.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 4 ساعات
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صورة shehabelgobaryph2

shehabelgobaryph2

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