عايز تليفون بمواصفات كويسة بس بفلوس قليلة! إليك موبايل اندرويد من Nokia بسعر رخيص جداً!

رغم ارتفاع الأسعار العالمي الذي انتاب عالم الهواتف الذكية إلا أنه ما زال هناك بعض الشركات ما زالت تراعي الطبقات الوسطى، لنرى قيام شركة نوكيا تقوم بإطلاق هاتف جديد ذات مميزات رائعة وبسعر منخفض جدا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، تليفون الغلابة موبايل اندرويد من Nokia بسعر رخيص جداً.

مواصفات هاتف Nokia c10

بعد الإعلان عن مواصفات ذلك الهاتف الرائعة بدأ الكثير يبحث ويتساءل هذه المواصفات، وهي كما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Nokia c10 نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦،٥ بوصة نسبة سطوع الشاشة ٤٠٠ شمعة GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM عدد الرامات ١،٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٦،٣٢ جيجا بايت نظام التشغيل اندرويد ١٣ سعة البطارية ٣٠٠٠ ملي امبير نسبة سرعة الشحن ٥ وات عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٥ ميجا بيكسل ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الرمادي والبنفسجي

مميزات هاتف Nokia c10

بعد معرفة أهم مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أيضاً أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية.

كما يدعم أيضاً شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح.

كذلك يحتوي أيضا على ذاكرة تخزين داخلية مناسبة إلى حد كبير.

بالإضافة أيضاً إلى قوة الكاميرا الخلفية والأمامية التي تمنحك صورة نقية.

كذلك أيضاً يمكنك من الحصول على صوت نقي وواضح.

مع سرعة كبيرة في الاتصال بالانترنت لأنها يدعم جميع الشبكات.

كما يتوافر أيضاً ذلك الهاتف بألوان متعددة وعصرية وشكل عصري وأنيق وشيك يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Nokia c10