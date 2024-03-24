معلومات تردد قناة قرآن تي في على القمر الصناعي عرب سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة قرآن تي في الجديد على العرب سات “Quran TV”، حيث هي قناة فضائية تقدم تلاوة مباشرة للقرآن الكريم على شاشتها، ويستمتع العديد من المسلمين حول العالم بالاستماع إليها، تتميز القناة بجدول برامج قرآني ديني متنوع بأصوات المشايخ المتميزين في الوطن العربي، بالإضافة إلى تقديم ترجمة فورية للآيات القرآنية أثناء التلاوة على مدار الساعة، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة قرآن تي في إضافة للمحة سريعة عنها وعن محتواها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة قرآن تي في الفضائية ومحتوى برامجها الدينية

تعتبر قناة قرآن تي في من بين القنوات الدينية المهمة والمنتشرة في العديد من المناطق والبلدان العربية، حيث تقدم تلاوة مباشرة أو مسجلة لآيات القرآن الكريم وتبثها بشكل متواصل على شاشاتها، مما يجعلها من القنوات الإسلامية المتميزة التي تنقل آيات القرآن الكريم في مختلف أوقات النهار، وتقوم القناة بتقديم شرح مفصل للآيات القرآنية التي تعرض على شاشتها مع ذكر أسباب نزولها، مما يساعد كل مسلم على فهم المعاني الصحيحة لهذه الآيات، كما تعزز صلة العبد المسلم بربه وتساهم في تحفيظ آيات القرآن الكريم.

تردد قناة Quran TV على القمر الصناعي عرب سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Quran TV” على القمر الصناعي عرب سات في الفترة الأخيرة، ويمكن يسمح الاستمتاع ببرامجها الدينية عبر التردد التالي:

التردد: 10970

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

الترميز: 27500

الجودة: HD

ويمكن العثور على القناة في قائمة القنوات تحت اسم “Quran TV”.