بمكونات منزلية حضري مورد الشفايف والخدود السحري كوني الأجمل يوم العيد

يعتبر مورد الشفايف والخدود من المستحضرات الطبيعية الخاصة بعناية البشرة، حيث يعمل على توريد الخدود ويجعلها متفتحة وجميلة، ويعطي للشفاه لون وري جميل وجذاب، كما يعمل على تقشير الجلد الميتة من الشفاه ويجعلها ناعمة وجميلة، وهو يناسب جميع أنواع البشرة ويمنحها لون وردي طبيعي، ويتميز بسهولة تحضيره ومكوناته المتوفرة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل مورد الشفايف والخدود السحري لتوريد الشفايف والخدود بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل مورد الشفايف والخدود

يتكون المورد من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ثلاث نقاط من لون لطعام الأحمر. ملعقة كبيرة من كريم مرطب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تخضير مورد الشفايف والخدود السحري بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر علبة نظيفة ونضع به الكريم المرطب، ولون الطعام ونقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضيف زيت جوز الهند للخليط ونقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

نقوم بوضع الخليط في علبة صغيرة ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة استخدام مورد الشفايف والخدود

عند استخدام المورد يفضل غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المخصص لكي حتى نتخلص من الشوائب والأتربة العالقة داخل مسام البشرة، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الخدود وندلك بحركة دائرية حتى نساعد على توريدها بشكل جيداً، ثم نحضر فراشة نظيفة ونغمسها في الخليط ثم نمررها على الشفاه برفق حتى يصبح لونها وردي جميل، يفضل استخدام الخليط صباح ومساء حتى نحصل على خدود مورده وشفاه أكثر جاذبية.