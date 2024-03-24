“اضبط الآن” تردد قناة الكأس الرياضية القطرية على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة الكأس الرياضية من القنوات التي ذاع صيتها عند عشاق كرة القدم، حيث تقدم العديد من البطولات المحلية والدولية التي تحوز إعجابهم، ومنذ بداية بث القناة في أبريل 2006 وحتي الآن وعدد مشاهدين القناة في تزايد مستمر، حيث اعتمدت استراتيجية القناة على تقديم ما يرضي المشاهدين من بطولات وبرامج بالجودة العالية، وفي هذا المقال سنستعرض تردد القناة وخطوات استقبالها على الريسيفر.

قناة الكأس الرياضية القطرية

استطاعت قناة الكأس الرياضية القطرية أن تصبح القناة الرياضية الثانية في قطر، ويرجع ذلك لما تقوم به من تطور مستمر لبرامجها الرياضية بالإضافة إلى تقديم البطولات الخليجية والآسيوية، وقد بدأت بقناة واحدة وهي الآن عبارة عن مجموعة من القنوات، وتردد قناة الكأس كالتالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11918 أفقي 27500 3/4 عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 سهيل سات 10770 عمودي 27500 3/4

كيف يمكن استقبال تردد قناة الكأس؟

بطريقة سهلة يمكن استقبال تردد قناة الكأس الرياضية وذلك باتباع مجموعة الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من ريموت الريسيفر.

النقر على زر التركيب ثم الضغط OK

إدخال الرقم السري المكون من أربعة أصفار.

الذَّهاب لقائمة الترددات ثم اضغط OK

اختيار إضافة التردد الخاص بقناة الكأس الرياضية.

حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط تردد القناة عليه.

اختيار إضافة باللون الأحمر.

أدخل التردد وبيانات الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث.

الإنتظار حتى تنتهي عملية البحث.

سيظهر أمامك قناة الكأس.

الضغط على حفظ.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال تردد قناة الكأس الرياضية القطرية، وخطوات استقبالها عبر القنوات الصناعية.