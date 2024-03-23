نزل Minecraft Education Edition الآن.. كيفية الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية 2024

تهدف لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية إلى توفير منصة تعليمية حديثة ومبتكرة تستخدم الأدوات والموارد المتاحة في اللعبة لتعزيز عمليات التعلم وتطوير مهارات الطلاب؛ تتيح للطلاب التفاعل مع المواد التعليمية بطرق مبتكرة وتشجيعهم على الابتكار والتعاون؛ تعتبر شهادة ماين كرافت التعليمية إحدى الشهادات المعترف بها على نطاق واسع في مجال التعليم، حيث تعكس مهارات ومعرفة الطلاب في استخدام التكنولوجيا في سياق تعليمي.

خطوات تنزيل ماين كرافت التعليمية

يمكنك تثبيت ماين كرافت التعليمية بعد تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أجهزة الهواتف الذكية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالانتقال إلى موقع ماين كرافت التعليمية.

بعد ذلك، انقر على الرابط المحدد المتاح لتحميل اللعبة.

عندما تظهر الصفحة التي تحتوي على زر التحميل، اضغط على الزر لبدء تنزيل لعبة ماين كرافت.

بمجرد اكتمال التحميل، اضغط على زر التشغيل لبدء عملية التثبيت.

ستظهر لك نافذة جديدة تطلب موافقتك على الشروط والأحكام لتثبيت اللعبة.

قم بالموافقة عليها بالنقر على خانة الموافقة.

اختر المكان الذي ترغب في تثبيت اللعبة فيه على جهازك.

بعد تحديد المكان، اضغط على زر “تثبيت” لبدء عملية التثبيت.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت، افتح اللعبة عن طريق النقر على أيقونتها.

بمجرد فتح اللعبة، ستطلب منك تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بحسابك على منصة مدرستي.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول للبدء في استخدام لعبة ماين كرافت التعليمية.

خطوات الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية

للحصول على شهادة ماين كرافت، يمكنك اتباع الخطوات التالية بتفصيل: