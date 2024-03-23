“شوف الكيلو بقى بكم؟؟!!”.. اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من حلواني العبد

اسعار كحك العيد والبسكويت 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من حلواني العبد الذي يعد أحد أشهر محلات الحلوى في مصر، حيث دائما ما يقدم العبد الكحك والبسكويت بجميع انواعهم بجودة عالية وطعم مميز يجعل جميع فروعه مزدحمة مع اقتراب العيد، ومن خلال السطور القادمة سنعرف على اسعار كحك العيد والبسكويت في العبد.

اسعار كحك العيد والبسكويت 2024

جائت اسعار كحك العيد والبسكويت 2024 من العبد مرتفعة مقارنة بالعام الماضي نظرا لارتفاع اسعار المواد الخام كالسكر والزيت والسمن والدقيق، تلك المواد المستخدمة في اعداد مخبوزات العيد، وقد جائت اسعار الكحك المحشو والسادة في العبد كما يلي:

سعر كحك العيد ملين 1 كيلو يصل إلى حوالي 170 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد مشكل 1 كيلو يصل إلى نحو 180 جنيهًا.

يبلغ سعر علبة كحك العيد بالفستق 1 كيلو حوالي 240 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد بعين الجمل 1 كيلو يصل إلى نحو 220 جنيهًا.

سعر علبة كحك العيد بالعجمية 1 كيلو يبلغ حوالي 170 جنيهًا.

اسعار البسكويت 2024