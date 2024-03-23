أرقام الجلوس الثالث الثانوي 2024 في اليمن من موقع الوزارة وجدول امتحانات الشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية أرقام الجلوس الثالث الثانوي 2024 عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة وبشكل أولي من أجل التأكد من صحة بياناتهم الموجودة ومن ثم يمكنهم التوجه إلى المدارس التابعين لها واستلام الرقم، وعليه فيسعى جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة الرابط والخطوات الصحيحة لمعرفتها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

أرقام الجلوس الثالث الثانوي 2024 في اليمن

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم وبالتحديد الإدارة العامة للاختبارات عن أرقام الجلوس الثالث الثانوي 2024 في اليمن فنقدم لكم الخطوات اللازم إتباعها من أجل استخراج تلك الأرقام، وهي تتمثل في:-

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن رقم الجلوس – ثانوي.

تسجيل اسم الطالب ثلاثي في المكان المخصص.

الضغط على “بحث عن رقم الجلوس”.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد تلقت العديد من الشكاوى من جانب الطلاب وأولياء الأمور عقب تنزيل أرقام الجلوس في المدارس حيث تقوم بعض الإدارات أو الموظفين بفرض رسوم تقدر بنحو 200 ريال إلى 3000 ريال، وعليه فنوهت الوزارة إلى أنه يجب تسليمها مجاناً وبدون دفع أي رسوم مادية من جانب الطلاب أو أولياء الأمور.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2024-1445 اليمن

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أرقام الجلوس الثالث الثانوي 2024 في اليمن أعلنت أيضًا عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وجاءت الجداول على النحو الآتي:-

القسم العلمي:

تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 بمادة القرآن الكريم.

ثم يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بمادة الكيمياء، ويوم السبت الموافق 4 مايو 2024 مادة الفيزياء.

ثم مادة التربية الإسلامية يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

وبعد ذلك يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 مادة اللغة العربية.

ثم مادة التفاضل والتكامل يوم السبت 11 مايو 2024.

ثم الجبر والهندسة يوم الإثنين 13 مايو 2024، الإنجليزي يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

وأخيرًا مادة الأحياء يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

القسم الأدبي: