حلى بعد الفطار بأحلى حلويات.. طريقة عمل رموش الست والطعم زي المحلات

اذا كنت تريد معرفة طريقة عمل رموش الست وطريقة تحضيرها والمقادير تابع السطور المقبلة، حيث تعد رموش الست واحدة من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، حيث تعتبر سهلة التحضير وتتميز بتوافر مكوناتها الاقتصادية في كل منزل، بفضل سهولة تنفيذها، أصبحت رموش الست من الحلويات المحببة والمفضلة لدى الكثير من ربات البيوت، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، يكفي تطبيق المكونات وتنفيذها بدقة للحصول على ألذ طعم لرموش الست وتقديمها على سفرتك الرمضانية.

طريقة عمل رموش الست في المنزل

تعتبر وصفة تحضير رموش الست من الوصفات البسيطة والصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل، مما يتيح لك التحكم في المكونات وضمان نظافتها، بالإضافة إلى توفير تكاليف الشراء من المحلات، تستغرق الوصفة فقط ساعتين للتحضير وتكفي لما يتراوح بين 5 إلى 7 أشخاص، تعتبر هذه الوصفة محببة للأطفال والكبار على حد سواء، وفيما يلي الوصفة بالتفصيل، يجب احضار أولا هذه المقادير.

يجب احضار ربع كوب من الزبدة.

مع كوب وربع من الدقيق.

مع بيضة واحدة.

مع نصف كوب من الدقيق السميد.

مع أيضا ثلاث ملاعق من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المطحون.

ثم ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثم ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

مع ربع كوب من اللبن.

طريقة تحضير رموش الست