“هُنــــا moe.gov.jo” رابط تسجيل التوجيهي في الاردن 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية، رابط التسجيل في التوجيهي لجميع الطلاب الطالبات الراغبين في ذلك، من أجل العمل على تحسين مستواهم التعليمي وتحقيق أهدافهم، فضلاً عن إمكانية التسجيل في إلكترونيًا وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تسجيل التوجيهي في الأردن 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تسجيل التوجيهي في الأردن، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوجيهي الرسمي التي أطلقته الوزارة.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار خدمة امتحانات إعادة التقييم.

تحديد الإمتحان التي ترغب في خوضه.

اتباع باقي التعليمات الخاصة بالمتقدم.

إرفاق كافة المستندات الخاصة بالتسجيل في التوجيهي.

التأكد من المعلومات والوثائق المعنية بالقبول في التوجيهي.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في التوجيهي المنزلي بالأردن

تتمثل أهم شروط القيام بالتسجيل في التوجيهي المنزلي بالأردن، وفقًا للأتي:-