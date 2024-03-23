تليفون شياكة واتحداك تعرف تكسره .. مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد بكاميرا 108 ميجا بيكسل .. اعرف السعر كام في الدول العربية

أصبح البحث على مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد من أكثر المواضيع الرائجة، حيث كشفت شركة هونر عن إصدارها الجديد HONOR X9b، الذي يعتبر تطويرًا للطراز السابق X9a مع تحسينات كبيرة، حيث يتميز الهاتف بشاشة منحنية ذات دقة عالية تبلغ 1،5K وسطوع يصل إلى 1200 شمعة ومقاومة للكسر، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 1 ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.

مواصفات هاتف هونر honor x9b

يتمتع جهاز Honor X9b الجديد بتصميم أنيق وشاشة مقاومة للكسر، ويتميز بنظام عالي الأداء والسرعة، مما يجعله من بين أفضل الهواتف في فئته السعرية، تتميز مواصفاته بالآتي:

نوع الشاشة: AMOLED.

حجم الشاشة: 6.78 بوصة / 112.6 سنتيمتر مربع.

نسبة حجم الشاشة: 91.2%.

دقة الشاشة: 1220×2652 بكسل.

ابعاد الشاشة: 19.5:9.

كثافة البكسلات: 431 بكسل في البوصة.

معدل التحديث: 120 هرتز.

سطوع الشاشة: 1200 شمعة.

نظام التشغيل: Android 13، Magic UI 7.2.

المعالج: معالج ثماني النواة (Octa-core) بتردد 4×2.2 GHz Cortex-A78 و 4×1.8 GHz Cortex-A55.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256GB.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 12GB.

دعم ذاكرة خارجية: غير مدعوم.

سعر هاتف honor x9b في مصر والسعودية والإمارات والكويت وامريكا

تكلفة جهاز Honor X9b تختلف حسب البلد، حيث تُقدر بالتالي:

المملكة العربية السعودية، 1400 ريال سعودي.

مصر، 22000 جنيه مصري.

الإمارات العربية المتحدة، 1300 درهم إماراتي.

الولايات المتحدة الأمريكية، 370 دولار أمريكي.

الكويت، 115 دينار كويتي.

أفضل ما يميز جهاز honor x9b