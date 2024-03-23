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تليفون شياكة واتحداك تعرف تكسره .. مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد بكاميرا 108 ميجا بيكسل .. اعرف السعر كام في الدول العربية
مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد
أصبح البحث على مواصفات هاتف هونر honor x9b الجديد من أكثر المواضيع الرائجة، حيث كشفت شركة هونر عن إصدارها الجديد HONOR X9b، الذي يعتبر تطويرًا للطراز السابق X9a مع تحسينات كبيرة، حيث يتميز الهاتف بشاشة منحنية ذات دقة عالية تبلغ 1،5K وسطوع يصل إلى 1200 شمعة ومقاومة للكسر، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 1 ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.
مواصفات هاتف هونر honor x9b
يتمتع جهاز Honor X9b الجديد بتصميم أنيق وشاشة مقاومة للكسر، ويتميز بنظام عالي الأداء والسرعة، مما يجعله من بين أفضل الهواتف في فئته السعرية، تتميز مواصفاته بالآتي:
- نوع الشاشة: AMOLED.
- حجم الشاشة: 6.78 بوصة / 112.6 سنتيمتر مربع.
- نسبة حجم الشاشة: 91.2%.
- دقة الشاشة: 1220×2652 بكسل.
- ابعاد الشاشة: 19.5:9.
- كثافة البكسلات: 431 بكسل في البوصة.
- معدل التحديث: 120 هرتز.
- سطوع الشاشة: 1200 شمعة.
- نظام التشغيل: Android 13، Magic UI 7.2.
- المعالج: معالج ثماني النواة (Octa-core) بتردد 4×2.2 GHz Cortex-A78 و 4×1.8 GHz Cortex-A55.
- ذاكرة التخزين الداخلية: 256GB.
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 12GB.
- دعم ذاكرة خارجية: غير مدعوم.
سعر هاتف honor x9b في مصر والسعودية والإمارات والكويت وامريكا
تكلفة جهاز Honor X9b تختلف حسب البلد، حيث تُقدر بالتالي:
- المملكة العربية السعودية، 1400 ريال سعودي.
- مصر، 22000 جنيه مصري.
- الإمارات العربية المتحدة، 1300 درهم إماراتي.
- الولايات المتحدة الأمريكية، 370 دولار أمريكي.
- الكويت، 115 دينار كويتي.
أفضل ما يميز جهاز honor x9b
- هاتفنا يتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعله متميزًا عن أقرانه في نفس الفئة، فتصميمه مثالي ويتميز بدقة عالية للألوان والصور.
- بالإضافة إلى ذلك، تتميز بطاريته بعمر طويل ولا تحتاج إلى شحن متكرر، كما أن ذاكرته الكبيرة توفر مساحة وافرة لتخزين الملفات والتطبيقات.
- يعمل الهاتف بنظام الأندرويد كمنصة أساسية، مما يوفر مرونة وتوافقًا واسع النطاق مع التطبيقات، وبفضل المعالج القوي.
- يتمتع الجهاز بسرعة وكفاءة مذهلة، مما يسهل عملية الاستخدام ويعزز تجربة المستخدم، ولا يقل أهمية، فشاشته مقاومة للكسر، مما يعزز متانة الجهاز ويضمن تجربة مستخدم طويلة الأمد.