“فرحي أولادك وابسطيهم” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 للاستمتاع بأجمل الأغاني الممتعة في رمضان

يزداد البحث بشكل كبير من قبل الأمهات عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية، فالقناة تعتبر من أشهر قنوات الأطفال المشهور في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تستعرض عبر شاشتها مجموعة من الأغاني المتنوعة سواء التعليمية أو الترفيهية والأناشيد الدينية الممتعة، وتتميز القناة بتقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وتتواصل القناة مع الأطفال باللغة العربية وهذا يساعد الأطفال على اكتساب اللهجة العربية الأصلية، ونستعرض عليكم الآن التردد الخاص بالقناة عبر النايل سات والعرب سات.

ما هو تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الأطفال على الإطلاق والتي تستعرض عبر شاشتها محتوى ترفيهي وتعليمي يحبه الأطفال بشكل كبير، والقناة محل اهتمام الكثيرون من الأمهات والآباء حتى يتابع أبنائهم كل ما تقدمه القناة، وإليكم التردد الجديد للقناة على النايل سات:

التردد هو 11274.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد هو 11310.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة طيور الجنة للأطفال

هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي انطلقت منذ سنوات بعيدة ويمكن متابعتها على النايل سات والعرب سات بجودة عالية.