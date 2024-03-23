التقطها الآن .. تردد قناه ام بي سي مصر الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يعد تردد قناه ام بي سي مصر هو أحد الترددات التي يتم البحث عنها في خلال الأيام الحالية، إن لم يكن خلال شهر الشهر بأكمله، وذلك لأنها تقوم بعرض أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تتابعها الأسرة بأكملها، حيث تقوم القناة بعرض برنامج رامز جاب من الآخر، وغيرها من المسلسلات كمسلسل المداح في موسمه الجديد والعتاولة وغيرها، وفيما هو آت نوضح لكم تردد القناة فضلاً تابعونا.

تردد قناه ام بي سي مصر

تقوم قناة ام بي سي مصر بعرض سلسلة مميزة من المسلسلات والبرامج التلفزيونية المميزة، من بين الدراما والاكشن والكوميدي وغيرها، وخصوصاً لأنها تقوم بعرض محتوى يتناسب مع كافة أفراد الأسرة من الكبار والصغار، وخصوصاً برنامج رامز جاب من الآخر والذي يحظى بشعبية كبيرة من المتابعين، حيث تدور فكرته حول جذب اثنين من الوسط الفني أو الرياضي أو غيرها بينهما مشادة، ويتم الصلح بينهما من خلال الفقرات الخاصة بالبرنامج في جو من المرح، بحيث يمكن للمشاهدين متابعتنا من خلال التردد التالي المتاح لها على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12015.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة ام بي سي مصر عرب سات

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل تردد القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك من أجل تسهيل الحصول على القناة بجودة اتش دي وذلك من خلال إدخال المعلومات التالية: