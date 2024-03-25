«الفورية» بـقيت ب800 جنيه .. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024 .. والأوراق المطلوبة

بدأ قطاع الأحوال المدنية في تطبيق 10 جنيه زيادة على كل استمارة بطاقة رقم قومي لجميع الفئات سواء كانت الاستمارة عادية أو عاجلة وتلك الزيادة تعد قيمة الحافظة الجديدة بالإضافة إلى ذلك أتاحت وزارة الداخلية الحصول على بطاقة رقم قومي في خلال 24 ساعة فقط من خلال الخط الساخن.

بطاقة الرقم القومي

وصل سعر استخراج بطاقة الرقم القومي بالشكل الفوري 800 جنيه مصري عن طريق المركز النموذجي خلال 5 أماكن في الجيزة والقاهرة، وصار استخراج بطاقة الرقم القومي أكثر سهولة في عام 2024 حيث يتم استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط عن طريق خدمة أحوال إكسبريس الخاصة بقطاع الأحوال المدنية وهي متواجدة بالمولات الشهيرة والميادين.

استمارة بطاقة الرقم القومي

يتم إصدار بعض الإصدارات عن طريق الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية بالإضافة إلى ذلك إصدارات يتم إنتاجها عن طريق الخط الساخن للقطاع عبر الرقم 16582 ويتم تسليمها عبر البريد في غضون 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة في أي محافظة أخرى خارج القاهرة، بالإضافة إلى إصدارات يتم إنتاجها عن طريق رقم القطاع 15340 أو 15,340 ويتم تسليمها خلال نفس اليوم، كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي للمواطن بنفس اليوم بالإضافة إلى ذلك تصوير المواطن من بيته.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفئة الفورية من السيارة النموذجية يتم تسليمها بشكل فوري سعرها 800 جنيه.

الفئة الخاصة 175 جنيه يتم تسليم البطاقة خلال 24 ساعة.

فئة اكسبريس يتم التسليم خلال 30 دقيقة وسعرها 515 جنيه.

البطاقة العاجلة سعرها 125 جنيه يتم تسليمها في غضون 3 أيام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

صورة من بطاقة الرقم القومي السابقة في حالة تجديدها، أو صورة من شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة.

صورة من مستند يثبت محل الإقامة للمتقدم.

صورة من مستند يثبت المهنة للمتقدم.

يشترط أيضًا مراعاة الشروط التالية لاستخراج بطاقة الرقم القومي: