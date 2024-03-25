التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 وشروط التسجيل eservices.social.gov.tn

يبحث العديد عن منحة 300 دينار التي تقوم الحكومة التونسية بتقديمها للأشخاص المحتاجين والفقراء وتلك المنحة تم إطلاقها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم حتى يستطيع عيش حياة كريمة على وجه الخصوص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات.

التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس

حرصت الحكومة التونسية على التيسير على مواطنيها حتى تقوم بتوفير وقتهم وجهودهم حيث قامت بإتاحة التسجيل إلكتروني عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور حتى تتمكن من تسجيل الدخول لحسابك الشخصي.

سوف تظهر أمامك صفحة تشتمل على برامج الدعم اختار منها منحة 300 دينار.

عليك تعبئة نموذج الطلب وتعبئة البيانات بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

اضغط فوق تسجيل الطلب ستقوم الجهات المعنية بدراسة الطلب والرد عليها سواء كان بالموافقة أو الرفض.

شروط منحة 300 دينار تونس