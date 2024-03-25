من 50 لـ800 جنيه.. سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 في مصر

أعلنت وزارة الداخلية في مصر عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 الجديد، كما أوضحت الخطوات والأوراق اللازمة لاستخراج البطاقة الشخصية بسهولة من خلال السجلات المدنية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وأيضًا أماكن استخراجها، سنتعرف على التفاصيل في الفقرات التالية حتى يتمكن كل مواطن مصري من استخراج أو تجديد البطاقة، تابعونا.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 في مصر

فقد وضعت وزارة الداخلية المصرية سعر استمارة بطاقة الرقم القومي جديد 2024، حيث بدأ قطاع الأحوال المدنية بتحصيل 10 جنيه مقابل حافظة مستندات ورقية عن كل استمارة للتقديم لاستخراج البطاقة الشخصية، اما بالنسبة إلى أسعار استمارات البطاقة فهي كالتالي:

فئة البطاقة الفورية من خلال السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، تأتي سعر النموذج 800 جنيه.

فئة VIP إكسبريس يتم تسليمها خلال 30 دقيقة، تأتي بسعر النموذج العادي 515 جنيها.

فئة خاصة بسعر 175 جنيها، وهي التي يتم تسليمها خلال 24 ساعة.

أما البطاقة العاجلة بسعر 125 جنيها، يتم تسليمها بعد 3 أيام من تقديم الطلب عليها.

البطاقة العادية بسعر 50 جنيها، يتم تسليمها بعد 15 يومًا يوم التقديم.

الأوراق المطلوبة للطلب البطاقة

يجب عند التقديم لاستخراج البطاقة الشخصية أن يقوم المتقدم بتقديم عدد من الأوراق والمستندات الرسمية ومنها:

نسخة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة طلب تجديد البطاقة).

نسخة من شهادة الميلاد (في حالة طلب استخراج البطاقة لأول مرة).

أيضًا نسخة من مستند إثبات محل الإقامة للمتقدم.

واخيرًا نسخة من مستند إثبات المهنة.

الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة

أول هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من سن 16 عام.

كما يجب أن يكون مسجل في قاعدة بيانات السجل المدني.

أماكن استخراج البطاقة الشخصية في مصر