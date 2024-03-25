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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن 1000 وظيفة حكومية جديدة .. التفاصيل وموعد التقديم
قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بإتاحة تعيين 1000 عامل مسجد عن طريق التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، ويكون التقديم على المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بالجهاز بشكل إلكتروني خلال موقع البوابة في خلال المدة من 2 أبريل حتى 16 أبريل 2024
شروط وتفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
حددت وزارة الأوقاف عدة شروط لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم على وظيفة عامل مسجد يتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون حسن السمعة وذو سيرة محمودة.
- ألا يكون المتقدم تم الحكم عليه أو تنفيذ عقوبة جنائية أو عقوبة جريمة مخلة بالأمانة والشرف.
- ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بشكل نهائي أو بقرار تأديبي.
- هذه الوظيفة متاحة فقط للرجال.
- سن المتقدم لا يزيد عن 40 سنة.
- حصول المتقدم على مؤهل إعدادية فقط سواء كانت عامة أو أزهرية، إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل أعلى من الإعدادية أو أقل سوف يتم رفض طلبه للوظيفة.
- اجتياز المتقدم لاختبارات طبقًا للقواعد المقررة.
- اجتياز المتقدم التدريبات المقررة التي تقدمها الوزارة.
- لابد من الخضوع للكشف الطبي وتحليل المخدرات للمتقدمين الذين قاموا باجتياز التدريبات والاختبارات.
- لابد أن يقوم المتقدم بالتقديم في محافظته فقط التي تم إثباتها ببطاقة الرقم القومي.
- يجب على المتقدمين سداد مبلغ قدره (26) جنيهًا مصريًا فقط، لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر الإيداع في أحد فروع بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بجميع محافظات الجمهورية.
- يتم الإيداع على حساب الجهاز المذكور رقم 0781200/450/9، لحصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية باستثناء مصاريف الإيداع.
- يتم تأكيد الإيداع بواسطة إيصال تحمل اسم المتقدم، ويجب أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان.