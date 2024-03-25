الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن 1000 وظيفة حكومية جديدة .. التفاصيل وموعد التقديم

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بإتاحة تعيين 1000 عامل مسجد عن طريق التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، ويكون التقديم على المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بالجهاز بشكل إلكتروني خلال موقع البوابة في خلال المدة من 2 أبريل حتى 16 أبريل 2024

شروط وتفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حددت وزارة الأوقاف عدة شروط لابد أن تتوافر في الشخص المتقدم على وظيفة عامل مسجد يتمثل تلك الشروط فيما يلي: