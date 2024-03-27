“ظهرت الآن” .. كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة pdf في العراق 2024

تعتبر كشوفات أسماء نقل النفوس من الأمور المطلوبة من قبل الكثير من المواطنين في العراق، حيث يسعون للحصول على هذه الخدمة لغرض التقديم على نقل النفوس، تتميز هذه الخدمة بتوفير عملية تعديل البيانات الشخصية وتوفير المعلومات الخاصة بالمتقدمين، وقد صدرت هذه الخدمة من قبل وزارة الداخلية عبر بوابة المواطن الإلكترونية.

كشوفات أسماء نقل النفوس بالعراق 2024

يعد نقل النفوس من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية لمواطنيها المستفيدين من وجبات الرعاية الاجتماعية الراغبين بنقل محل إقامتهم من محافظة لأخرى ويتم الاستعلام عن نقل النفوس الوجبة الاخيرة العراق من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

ثم الضغط فوق الخدمة الإلكترونية نقل النفوس وتعبئة كافة البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام.

اتباع كافة الخطوات حتى تتمكن من الاطلاع على قوائم الأسماء.

يمكنك الدخول لبوابة حكومة المواطن الإلكترونية حتى تتمكن من معرفة أسماء نقل النفوس.

شروط نقل النفوس العراق 2024

حددت وزارة الداخلية بالعراق عدة شروط لابد من توافرها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة بخدمة نقل النفوس وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في دولة العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات اللازمة لعملية التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم خارج دولة العراق أثناء عملية تغيير البيانات.

الأوراق اللازمة للتقديم على خدمة نقل النفوس العراق 2024

يجب على المتقدم لخدمة نقل النفوس في العراق اتباع الخطوات التالية لتقديم طلبه: