“يا ترى هيكون مين؟؟”.. ضحية رامز جلال اليوم الحلقة 14.. اعرف ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة الرابعة عشر الأحد 24/3/2024

يبحث آلاف الأشخاص عن ضحية رامز جلال اليوم الحلقة 14، حيث يعد ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر الحلقة الرابعة عشر التي ستذاع بتاريخ الاحد 24 مارس 2024 هو أهم ما يشغل بال محبي وعاشقي الفنان المصري رامز جلال الذي عوده على برامجه الخاصة بالمقالب فيما يتخطي العشر سنوات والذي قدم لهم من خلالها الضحك والسعادة والمتعة على مائدة إفطار شهر رمضان التي اعتاد رامز أن يذيع برامجه في نفس توقيت مدفع الافطار لضمان تواجد الاسر جميعا داخل المنزل في ذلك التوقيت مما يساعده في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا.

ضحية رامز جلال اليوم الحلقة 14

استضاف رامز جلال خلال حلقة أمس 2 من نجوم الكرة المصرية احمد حسام ميدو ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور في حلقة كانت ممتعة للغاية لمحبي وعشاق كرة القدم والتي قام خلالها بمواجهة ميدو بتصريحاته ضد امام بأنه اتصل به من أجل العودة للزمالك، وهذا ما كذبه أمام وأكد أن كابتن ميدو هو من تواصل معه وأنه اهلاوي وليس زملكاوي كما يزعم البعض وتوالت الاحداث الساخنة فيما بين النجمين الكبيرين.

ضيوف رامز جاب من الأخر الحلقة الرابعة عشر

شيوف رامز جاب من الأخر الحلقة الرابعة عشر التي اشتعل البحث عنها الآن، لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، حيث يتم الإعلان دائما قبل الحلقة بساعة واحدة، ولكن هناك انباء تؤكد أن ضيف الحلقة 14 سيكون حراس المنتخب المصري محمد ابو جبل والحارس مصطفي شوبير نجم النادي الأهلي، او المطرب مصطفي شاكوش وطليقته ريم طارق،مما يجعلنا على موعد مع متعة واثارة جديدة.

موعج برنامج رامز جاب من الاخر

يُعرض برنامج رامز جاب من الاخر بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة MBC مصر، ومن المقرر أن يستضيف رامز في برنامجه نخبة من المشاهير في كافة المجالات.