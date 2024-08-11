سجل الآن.. كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 هيئة الجمارك douane.gov.dz

قامت هيئة الجمارك بإطلاق مسابقة الجمارك الجزائرية 202 ومن خلالها يمكنك الحصول على عمل ثابت والغرض من ذلك تقليل نسبة البطالة داخل الدولة ومساعدة المواطنين في الحصول على عمل ثابت وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المسابقة وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في وظائف الجمارك:

في البداية يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة الجمارك. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بالنقر على خانة التسجيل في المسابقة وقم بملء النموذج الخاص بالوظيفة. يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. قم بتسديد المصروفات المحددة. أخيرا قم بإرسال الطلب ويجب طباعة نموذج التقديم والاحتفاظ به.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في مسابقة الجمارك وهي:

يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

يرجى تسديد المصروفات المحددة.

يجب عدم وجود أي قضايا جنائية لدى المتقدم.

يشترط على المتقدم اجتياز جميع المقابلات والاختبارات المحددة.

يجب على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية

يرجى إرفاق تلك المستندات عند التسجيل في مسابقة الجمارك: