“هُنـــــا ur.gov.iq“ كيفية التسجيل في استمارة مجلس الخدمة الاتحادي للتعيينات 2024 بالعراق

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تعيينات ملاك الدوائر في العراق، لذلك قام مجلس الخدمة الاتحادي بإطلاق رابط يمكنك من خلاله التسجيل ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل على التعيينات وفق مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد التسجيل.

استمارة مجلس الخدمة الاتحادي

وفقا لما أعلن عنه المجلس أنه يتم التسجيل في التعيينات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمجلس، كما أوضح أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 23 من مارس ويستمر في قبول الطلبات لمدة 21 يوم.

شروط التسجيل في تعيينات مجلس الخدمة العامة

للتسجيل في تعيينات المجلس الاتحادي يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن يكون المتقدم خريج شهادة عليا.

يشترط أن يكون المتقدم من الأشخاص المقبولين في قانون تشغيل حملة الشهادات العليا.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون لدى المتقدم كودات مفعلة.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه قيد وظيفي.

يشترط أن يكون المتقدم ذو أخلاق حسنة.

يجب أن يكون المتقدم غير مقيد في وظيفة أثناء التقديم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تعيينات مجلس الخدمة العامة

عند التسجيل في تعيينات المجلس يجب تقديم الأوراق التالية: