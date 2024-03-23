PDF ابحث عن اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي ووزارة العمل

مازال البحث جاريا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث لاقى هذا الموضوع اهتماما متزايدا من قبل المواطنين في أنحاء العراق حيث يسعون لمعرفة كيفية تحميل القوائم الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية حيث إن برنامج الدعم الاجتماعي يعد من أبرز البرامج الاجتماعية التي أتاحت الدعم لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وسوف يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق جاهدة على دعم الفئات المحتاجة والفقيرة من مواطنيها، وتقدم مساعدات مالية للأشخاص المستفيدين من برامج الرعاية في جميع المراكز الإدارية، وقد أعلنت الوزارة مؤخرًا عن توفر قوائم المستفيدين من المرحلة السابعة على منصة “مظلتي”، استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ذلك أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بتحديد المعايير الضرورية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتشمل هذه المعايير:

أن يكون المتقدم ذو جنسية عراقية.

يشترط للمتقدم الإقامة الدائمة داخل البلاد.

ينبغي أن يكون المتقدم من أسرة تعاني من الاحتياج والفقر وعليه تقديم الوثائق الضرورية التي تدل على حالته.

عدم حصول المتقدم على أي دعم مالي أو رواتب شهرية من الدولة.

أن يتراوح سن المتقدم للرجال ما بين 18 و 60 عامًا، وللنساء بين 15 و 55 عامًا.

عدم تمتع المتقدم بملكية في أصول ثابتة مثل العقارات أو الأراضي، ولا وجود دخل منتظم كل شهر.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتاح الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 داخل العراق من خلال اتباع الإجراءات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

انتقل بعد ذلك إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الانضمام إلى برنامج المؤسسة الاجتماعية.

حدد “الأفراد الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية”.

انقر على “الوجبة السابعة”.

اختر المحافظة التي ترغب في الاطلاع على قائمتها.

قم بتنزيل الكشوفات بصيغة PDF.

قم بفتح الملف الذي تم تنزيله للاطلاع على أسماء الأشخاص المستفيدين.

يمكنك الحصول على بيانات الأشخاص المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية في الدفعة السابعة داخل العراق من خلال اتباع الخطوات السابقة.

هناك توقعات وأخبار متداولة بين المواطنيت تفيد بأن الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ورفعها على المواقع المخصصة لذلك سيكون في القريب العاجل قبل حلول عيد الفطر، وفقا للشروط المعلنة من قبل السيد الوزير احمد الاسدي.