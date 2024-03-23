هلا صب منحة فيها زيادة ولا.. خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وشروط التقديم

أعلنت الحكومة الجزائرية عن التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر وشورط التقديم، وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للعاطلين عن العمل والغير قادرين على الالتحاق بعمل حيث تسعى الجهات المختصة بتوفير كافة الأمور التي تتعلق بهذه بمنحة الطالة للشباب والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية أشارت إلى أنها سوف تتكفل بتغطية الحالة الاجتماعية بشكل تام لكل المستفيدين من المنحة المقدمة لهم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

للتسجيل في منحة البطالة للشباب 2024 في الجزائر والاستفادة من الدعم بشكل كامل، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المذكورة أدناه:

انتقل إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للعمل في الجزائر من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

ثم انتقل إلى صفحة تقديم طلب للحصول على إعانة البطالة، واملأ النموذج المطلوب وقم بتقديم جميع الوثائق المطلوبة.

أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من المعلومات من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لتأهيلك للتسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر، ولتتمكن من القيام بهذه الخطوة، يجب أن تتوافر لديك الشروط التالية:

ضرورة أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 وحتى 40 عام.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل دولة الجزائر.

يجب أن يكون المتقدم مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ينبغي ألا يكون المتقدم عمره أقل من العمر القانوني للعمل.

يجب ألا يكون لديه أي مصدر دخل ثابت.

يجب تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

حقيقة زيادة منحة البطالة في الجزائر 2024

تم تداول بعض الأخبار حول زيادة قيمة منحة البطالة 2024 في الجزائر إلى 25.000 دينار جزائري، ولكن الجهات رسمية نفت هذه الشائعات وأكدت أن الزيادة الوحيدة التي حدثت كانت في قيمة المنحة من 13.000 دينار إلى 15.000 دينار