” الشارقة” الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الشارقة وطريقة الدفع

تقدم الحكومة الإماراتية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع من خلال أكثر من طريقة إلكترونية، حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق موقع الشارقة أو مركبتي، كما يمكننا أيضا الاستعلام والدفع عن طريق تطبيق وزارة الداخلية، ومن خلال السطور التالية نبين طريقة الاستعلام ودفع المخالفات المرورية بالطرق المختلفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الشارقة

استعلم عن المخالفات المرورية عبر موقع الشارقة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشارقة. حدد طريقة الاستعلام برقم اللوحة، أورقم المخالفة. أدخل البيانات المطلوبة. اضغط على بحث. يعرض لك معلومات المخالفة.

الاستفسار عن مخالفات مرور الشارقة عبر موقع وزارة الداخلية

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على موقع وزارة الداخلية صفحة المخالفات المرورية. يمكنك التسجيل بواسطة الهُوِيَّة الرقمية. اضغط على طريقة الاستعلام ببيانات اللوحة، أو الرمز المروري، أو رقم الهوية الإماراتية، أوبيانات رخصة القيادة. أدخل البينات المطلوبة ثم اضغط تأكيد. اضغط على استعلام.

خطوات الاستفسار عن المخالفات المرورية في الشارقة عبر مركبتي

يتيح موقع مركبتي بالاستعلام عن المخلفات المرورية من خلال الآتي:

الدخول على موقع مركبتي ومن ثم الدخول على المخالفات المرورية. حدد طرية الاستعلام بالرمز المروري، أو رقم اللوحة.، أو رقم الرخصة. أدخل البيانات المطلوبة. اضغط على بحث. يعرض لك معلومات المخالفات المرورية.

دفع المخالفات المرورية عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية

يتيح موقع وزارة الداخلية دفع المخالفات المرورية عبر التطبيق الذكي للوزارة وذلك باتباع التالي: