“مليووون مبرووووك“ كيفية الحصول على المعاش المبكر 2024 والشروط المطلوبة

قامت الهيئة القومية للتأمينات المصرية بفتح باب التسجيل في المعاش المبكر وذلك بالنسبة للأشخاص الذين أعمارهم أقل من 60 سنة ويمكن التقديم من قبل العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم عليه وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحددها القانون، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا المستندات المطلوبة من أجل التقديم على المعاش المبكر.

المعاش المبكر

للتقديم على المعاش المبكر يجب التحقق من توافر الشروط التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات وهي:

يجب أن يكون لدى المتقدم مدة تأمينية مدتها لا تقل عن 20 سنة قبل عام 2025، بالإضافة إلى 25 سنة فعلية تبدأ من بعد 2025.

يشترط تقديم طلب الصرف وذلك من خلال هيئة التأمينات التابع لها المتقدم.

يجب أن يكون لدى المتقدم مدى تأمينية تساعده في الحصول على معاش مبكر، ويجب أن لا تقل عن 50٪.

يشترط عدم الحصول على أي تعويض.

يجب أن يكون المتقدم ليس خاضع للوفاة أو العجز.

يجب أن يكون المتقدم لم يتعرض لأي قضايا تأديبية أثناء فترة العمل.

خطوات الخروج على المعاش المبكر

في حالة التسجيل على المعاش المبكر يجب الذهاب إلى الهيئة القومية للتأمينات ويجب تحضير مجموعة من الأوراق وهي: