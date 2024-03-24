“شوف هتقبض كام بالزيادة الجديدة“ جدول صرف معاشات شهر ابريل 2024 وموعد الصرف

أعلنت هيئة المعاشات عن أنه من المقرر وجود زياده المعاشات شهر ابريل وذلك من أجل مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لدى المواطنين، يجب العلم أنه من المقرر صرف المعاشات يوم 1من كل شهر ميلادي وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام متتالية وذلك من أجل الحد من التكدس والازدحام، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا الزيادة المقرر إضافتها على المعاشات، وموعد صرف معاشات أبريل.

زيادة المعاشات شهر ابريل

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف معاشات شهر أبريل يوم الإثنين الموافق 1 من ابريل وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، كما أوضحت عن وجود زيادة للمعاشات بنسبة تصل حتى 15٪ وبناء على ذلك المعاشات الجديدة سوف تكون كالتالي:

الأشخاص الذين معاشهم كان 1300 جنيه بعد الزيادة سوف يصبح 1495 جنيه.

الأفراد الذين معاشهم كان 1500 جنيه بعد الزيادة سوف يكون 1725 جنيه.

الأشخاص الذين معاشاتهم كانت 2000 جنيه بعد الزيادة سوف تكون 2300 جنيه.

سوف يحصل على 2875 جنيه وذلك بدلا من 2500 جنيه.

رابط ال الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

للاستعلام عن معاشات أبريل يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

قم بالدخول على خانة صاحب معاش، ثم انقر على زر الخدمات التأمينية.

يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة.

بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر جميع المعلومات حول المعاش الخاص بك.

أماكن صرف المعاشات

يتم الحصول على المعاش من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال المحافظ الالكترونية أو فروع بنك ناصر، كما يمكن أيضا الحصول على المعاش من خلال خدمات فوري.