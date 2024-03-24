“شوف فلوسك قبل العيد“ رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 والفئات المستحقة

قامت الحكومة المصرية بإطلاق معاش تكافل وكرامة وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه كل شهر للأسر الفقيرة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم ومواجهة غلاء الأسعار، يجب العلم أنه يتم توزيع المعاش بشكل دائم منذ انتشار فيروس كورونا، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المعاش بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط لديك وهي:

يجب أن يكون المتقدم غير مقيد في وظيفة ثابتة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 400 جنيه.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة تمتلك أولاد في مراحل عمرية مختلفة.

يشترط أن يكون المتقدم من فئة كبار السن عمره يتعدى 65 عام.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك ثمينة.

إذا كان المتقدم يعاني من مرض مزمن أو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

يجب تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: شهادة ميلاد أفراد العائلة، الهوية الشخصية، عقد الزواج أو الطلاق أو الوفاة، نسخة من إيصال الماء والكهرباء.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر زيادة المعاشات بنسبة تصل حتى 15٪ وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، للاستعلام عن المعاش الخاص بك يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات المصرية.