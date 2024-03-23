“فاضل كام يوم؟؟”.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعات بعد التعديل

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات بتعديل موعد امتحانات الترم الثاني 2024. لصفوف النقل في العام الدراسي الحالي 2023-2024، وفي إطار هذا التعديل، ستبدأ المدارس في عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، بدلاً من السبت الموافق 25 مايو 2024. ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 23 مايو المقبل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 من المعروف أن مدة الفصل الدراسي الثاني قصير فإذا قورن بالفصل الدراسي الأول نظرًا لوجود العديد من الإجازات والعطلات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى، أعلنت وزارة التربية والتعليم بعض القرارات الخاصة بمواعيد امتحانات الترم الثاني، ومن بين هذه القرارات:

تبدأ امتحانات النقل لكافة الطلاب الابتدائي والاعدادية منذ 8 مايو وسوف تستمر حتى 23 مايو.

ستبدأ الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 15 مايو للعام الحالي.

وسيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية للفصل الدراسي الثاني في اليوم 25 مايو وتنتهي في السادس من يونيو .

وبينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 22 يونيو لعام 2024، وسوف تستمر حتى يوم 20 من يوليو المقبل.

وتنطلق الجامعات في عقد الامتحانات ابتداءً من أول يونيو وتنتهي في الخامس والعشرين من شهر مايو للعام الحالي.

الخريطة الزمنية للمدارس والجامعات للترم الثاني

وبعد أن تعرفنا على موعد امتحانات الترم الثاني 2024، ينبغي أن ننوه إلى الخريطة الزمنية للمدارس والجامعات للترم الثاني

والذي تم وضعها منذ بداية العام، وتكون على النحو التالي:

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت العاشر من شهر فبراير للعام الحالي.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو للعام الحالي.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو.

ينطلق العام الجامعي للفصل الدراسي الثاني يوم 10 من شهر فبراير للعام الحالي.

تنتهي الدراسة في العام الجامعي يوم الخميس الموافق 30 شهر مايو لعام الحالي 2024.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهر يونيو للعام الحالي، وتختلف هذه المواعيد حسب كل كلية أو معهد.

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الجاري يبحث الالاف الطلاب عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية بداية من صفوف النقل الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية والجامعية، حيث ستبدأ الامتحانات في يوم 8 من شهر مايو القادم بعد اجازة عيد الفطر.