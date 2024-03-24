“50.000 دينار جزائري“ كيفية التسجيل في منحة الفلاحين المتضررين من الفيضانات 2024 بالجزائر madr.gov.dz والشروط

قامت الحكومة في الجزائر بإطلاق منحة الفلاحين المتضررين من الفيضانات وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين حيث أنها تعمل على ترميم الأراضي الخاصة بهم ومساعدتهم على العمل من جديد وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة الفلاحين المتضررين من الفيضانات

يوجد حوالي 7 محافظات داخل الجزائر تأثروا سلبا نتيجة الفيضانات لذلك قامت الحكومة بإطلاق مبلغ مالي للأشخاص المتضررين وتصل قيمة المبلغ حتى 50 ألف دينار وذلك من أجل مساعدتهم على الانتفاع من التربة مرة أخرى، للتسجيل في منحة المتضررين يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الفلاحين في الجزائر.

من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خانة خدمات الفلاحين.

قم بملء النموذج الخاص بالمنحة.

أخيرا قم بالضغط على زر ارسال الطلب وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المسؤولة والتواصل معكم.

شروط التسجيل في منحة الفلاحين بالجزائر

قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول منحة الفلاحين وهي: