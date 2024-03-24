أخبار التعليم

“مبارك للفائزين“ اسماء العقود وزارة التربية كربلاء لتعيين 6000 منصب 2024 بالعراق

اسماء العقود وزارة التربية كربلاء

صورة Abeer Abeerمنذ 14 ساعة
0
اسماء العقود وزارة التربية كربلاء
اسماء العقود وزارة التربية كربلاء

يتساءل عدد كبير من المتقدمين لمسابقة عقود التربية عن اسماء العقود وزارة التربية كربلاء، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يوجد ما يقارب نحو 6000 منصب خالي، والغرض من تلك المسابقة مساعدة المواطنين في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء العقود وزارة التربية كربلاء

يجب العلم أن تلك الأسماء ليست الاختيار الاخير ومن الممكن إجراء تغيير في أي وقت كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه تم فتح باب الاعتراض وسوف يستمر في قبول الطلبات لمدة أربعة عشر يوم لذلك يجب على كل من لم يتم قبوله بتقديم اعتراض، للاستعلام عن اسماء المقبولين في عقود التربية يجب اتباع الخطوات التالية:

الأوراق المطلوبة للمقبولين في عقود التربية كربلاء

يجب على المقبولين في عقود التربية تحضير الأوراق التالية وذلك من أجل إتمام الإجراءات اللازمة وهي:

اسماء العقود وزارة التربية كربلاء
اسماء العقود وزارة التربية كربلاء
  • في حالة المتقدم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم ما يثبت ذلك ويجب أن يكون معتمد من قبل الجهات المسؤولة.
  • تقديم شهادة التخرج.
  • تقديم هوية الأحوال المدنية أو الهوية الموحدة.
  • تقديم البطاقة السكينة.
  • في حالة إذا كان المتقدم من أبناء الشهداء يجب تقديم ما يثبت ذلك.
  • تقديم وثيقة الزواج.
  • يجب تقديم ما يثبت أن المتقدم من فئة التربوين.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Abeer Abeerمنذ 14 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى