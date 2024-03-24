“مبارك للفائزين“ اسماء العقود وزارة التربية كربلاء لتعيين 6000 منصب 2024 بالعراق

يتساءل عدد كبير من المتقدمين لمسابقة عقود التربية عن اسماء العقود وزارة التربية كربلاء، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يوجد ما يقارب نحو 6000 منصب خالي، والغرض من تلك المسابقة مساعدة المواطنين في إيجاد فرص عمل والحد من البطالة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء العقود وزارة التربية كربلاء

يجب العلم أن تلك الأسماء ليست الاختيار الاخير ومن الممكن إجراء تغيير في أي وقت كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه تم فتح باب الاعتراض وسوف يستمر في قبول الطلبات لمدة أربعة عشر يوم لذلك يجب على كل من لم يتم قبوله بتقديم اعتراض، للاستعلام عن اسماء المقبولين في عقود التربية يجب اتباع الخطوات التالية:

إذا كنت من مرشحي الثانوي يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي.

إذا كنت من مرشحي الابتدائي يجب الدخول على الرابط التالي.

في حالة إذا كانت من أبناء الشهداء أو تنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهم.

الأوراق المطلوبة للمقبولين في عقود التربية كربلاء

يجب على المقبولين في عقود التربية تحضير الأوراق التالية وذلك من أجل إتمام الإجراءات اللازمة وهي: