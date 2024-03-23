“خلي الضحكة على وش عيالك”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وشاهد مغامرات القط والفار المضحكة طول اليوم

أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أكثر الموضوعات البحثية المتصدرة عبر محركات البحث حيث تعدالقناة من أبرز القنوات الفضائية القديمة التي تعرض الأفلام الكرتونية الشيقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنذ إنشائها كانت القناة تمتاز بمحتواها الفريد والمميز، مما أدى إلى جذب اهتمام الجماهير من كافة الأعمار بشكل كبير، وتتوافر القناة على ترددات متعددة على الأقمار الصناعية المختلفة، مما يتيح للمشاهدين تنزيلها بسهولة في جميع أنحاء العالم، ولهذا سوف نوضح أبرز الترددات لهذه القناة إلى جانب خطوات تنزيلها عبر القمر الصناعي، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يبحث العديد عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وذلك لأن تتميز بعرض أفلام الكرتون بجودة عالية المليئة بالألوان والحركة، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى أنها تبث جميع حلقات مسلسل توم وجيري الشهير، مما يتيح للمشاهدين متابعتها في أي وقت يرونه مناسبًا حيث إن بفضل محتواها المتنوع والرسوم المتحركة الجذابة، تجذب القناة اهتمام الأطفال لذلك يتابعونها باستمرار، والآن، سنقدم لكم ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات:

نوع القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11345.

الاستقطاب: عمودي.

وإذا كنت ترغب في مشاهدة القناة على القمر الصناعي العرب سات، ينبغي إضافة التردد التالي لجهاز الاستقبال الخاص بك:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل التشفير: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

دقة القناة: SD.

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

من المعتاد تثبيت القنوات الفضائية على أجهزة الاستقبال، ومن هذه القنوات قناة توم وجيري التي تعد من أكبر وأقدم القنوات التي تبث برامج الرسوم المتحركة للأطفال، ويمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لكي تتمكن من متابعة برامج هذه القناة، يتعين عليك إضافة تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

حدد خيار البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب في البحث عن القناة عليه.

أدخل التردد الخاص بقناة توم وجيري كما هو مذكور.

انقر على زر البحث.

ستظهر القناة على قائمة القنوات المتوفرة، وبإمكانك حفظها والبدء في المشاهدة.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بمتابعة برامج قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر الخاص بك بسهولة.

يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك في ثواني، وجعل اطفالك يضحكون على مدار اليوم عند مشاهدتهم لمغامرات القط والفار والكوميدية، حيث أنه دائما ما يقوم الفأر جيري باعداد مقالب كوميدية ذكية للقط توم للافلات منه.