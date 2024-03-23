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“خليها معاهم كل يوم هتبسطهم” تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات.. Tom & Jerry شغال ليل نهار 24 ساعة
تعتبر قنوات توم وجيري من قنوات الأطفال المشهورة في هذا الوقت، لأنها تهتم بتقديم محتوى مفيد وهاتف للأطفال، كما أنها تتميز بان محتواها مختلف ومميز، ويتم عرضه طول اليوم، وتضم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الرائعة التي يبحث عنها أولياء الأمور للاطمئنان عن أولادهم في مشاهدة محتوى مسلي ومفيد، سنذكر لكم خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري 2024.
تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات
سميت قناة توم وجيري بهذا الاسم لأنها تعرض حلقات الفيلم الكرتوني المشهور القط والفار، كما ان هذه القناه فازت بقاعدة جماهيرية كبيرة من الصغار والكبار، لأنهم يعشقون مشاهدة كرتون القط والفار يمكنك تثبيت بيانات تردد هذه القناه على القمر الصناعي نايل سات من خلال عدد من البيانات وهي كالاتي:
|تردد القناة
|12149
|معامل تصحيح الخطأ
|⅚
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قناة توم وجيري على عرب سات الجديد
يتم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
|تردد القناة
|11315
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|5/6
|جودة القناة
|SD
خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر
- افتح قائمة الإعدادات المتوفرة على جهازك الخاص ثم اضغط على الرمز السري وهو أربع اصفار.
- حدد خانة البحث اليدوي من الخيارات الموجودة.
- ثم اضغط على نوع القمر الصناعي.
- بعدها قم بإضافة بيانات التردد.
- بعد تعبئة جميع البيانات السابق ذكرها الخاصة بالقناة.
- أضغط على كلمة بحث.
- انتظر بعض الوقت حتى يتم تحميل القناة.
- ثم اضغط على كلمة تثبيت القناه او حفظ حتى يتم تثبيتها على الجهاز في الحال.
- كما يمكنك نقل هذه القناة ضمن القنوات المفضلة حتى لا تجد صعوبة في العثور عليها.