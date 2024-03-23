“خليها معاهم كل يوم هتبسطهم” تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات.. Tom & Jerry شغال ليل نهار 24 ساعة

تعتبر قنوات توم وجيري من قنوات الأطفال المشهورة في هذا الوقت، لأنها تهتم بتقديم محتوى مفيد وهاتف للأطفال، كما أنها تتميز بان محتواها مختلف ومميز، ويتم عرضه طول اليوم، وتضم العديد من البرامج وأفلام الكرتون الرائعة التي يبحث عنها أولياء الأمور للاطمئنان عن أولادهم في مشاهدة محتوى مسلي ومفيد، سنذكر لكم خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري 2024.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات

سميت قناة توم وجيري بهذا الاسم لأنها تعرض حلقات الفيلم الكرتوني المشهور القط والفار، كما ان هذه القناه فازت بقاعدة جماهيرية كبيرة من الصغار والكبار، لأنهم يعشقون مشاهدة كرتون القط والفار يمكنك تثبيت بيانات تردد هذه القناه على القمر الصناعي نايل سات من خلال عدد من البيانات وهي كالاتي:

تردد القناة 12149 معامل تصحيح الخطأ ⅚ معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قناة توم وجيري على عرب سات الجديد

يتم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11315 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 جودة القناة SD

خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر