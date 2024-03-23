خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الاردنية الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية

ترتبط المكرمة الملكية بشكل عميق بالمبادرات الإنسانية التي يتبناها القادة الراشدين، حيث تعتبر هذه المساعدة النقدية التي يوفرها الملك للأسر المحتاجة بمثابة شريان حياة يمد بالدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. إنّ توجيه اهتمام كبير لتلك الفئات وتوفير مبالغ إضافية، مثل إضافة 100 دينار إلى المكرمة، يمثل جهدًا فعّالًا لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها في ظل ارتفاع الأسعار العالمي.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية

يمكنك التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الدعم الوطني الأردني عبر الرابط المخصص.

اختر الدعم النقدي الموحد من بين الخيارات المتاحة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الشخصية والاسم وغيرها.

حدد خيار المكرمة الملكية.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

قدم كافة الأوراق والمستندات الضرورية.

اضغط على خيار الإرسال، وسيتم معالجة طلبك في أسرع وقت ممكن.

شروط استحقاق المكرمة الملكية الاردنية

تشمل المكرمة الأسر الفقيرة التي يقل دخلها الشهري عن 300 دينار أردني وتشمل أيضًا المتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية، وأبناء المعلمين في الجامعات الرسمية، وأبناء الشهداء.