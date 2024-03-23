من هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس لجميع المراحل الدراسية 2024 عبر موقع فضاء التلميذ

يترقب عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع أنحاء تونس في هذا التوقيت الإعلان بشكلٍ رسمي عن نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات خلال الأيام الأخيرة تبعًا للجدول الدراسي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في تونس لامتحانات الطلاب، تابع الآن كيفية استخراج نتائج الامتحانات لجميع المراحل.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في تونس

لكي يتم استخراج نتائجك هذا العام في تونس في جميع المراحل الدراسية، فقد خصصت وزارة التربية والتعليم منصة فضاء التلميذ الإلكترونية، وهي المنصة التي اعتمدتها الوزارة رسميًا في الفترة الأخيرة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع ما يلي:

في الخطوة الأولى يتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع فضاء التلميذ.

من خلال الخدمات الالكترونية التي يقدمها الموقع يتم الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

من ثم يتم اختيار المرحلة التعليمية التي تنضم إليها.

يتطلب تدوين جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص.

التأكد من إدخال كلمة السر واسم المستخدم صحيحًا.

يتم الضغط على تسجيل الدخول.

على الفور سوف تظهر تفاصيل نتيجة الامتحانات الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد نتائج امتحانات الطلاب في تونس

شهدت الأيام الأخيرة انتهاء كافة اختبارات المراحل الدراسية لنهاية العام في تونس، وفي هذا الإطار فقد بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور بالتزامن مع إجراء الامتحانات كذلك، فقد خرجت وزارة التربية التونسية لتعلن أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح أو المراجعة، حيث تعمل لجان الامتحانات والتصحيح بشكل كبير على الانتهاء منها في أقرب وقت، وفي حين الانتهاء من هذا الإجراء سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وإلكتروني، حيث تعلن نتائج الطلاب من خلال موقع فضاء التلميذ.

المستندات المطلوبة للتسجيل في موقع نتائج فضاء التلميذ

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

كشف نقاط العام الماضي.

بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر (الأب أو الأم).

مزايا موقع نتائج فضاء التلميذ تونس

هذا الموقع يقدم مميزات عديدة للطلاب في تونس.