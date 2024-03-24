وزارة العمل العراقية تصدر 800 بطاقة موحدة للأسر المستفيدة من الإعانة الإجتماعية

أعلنت هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عبر موقعها على الفيس بوك عن إكمال إجراءات إصدار قرابة (٨٠٠) بطاقة موحدة للأسر المستفيدة من الإعانة الإجتماعية والتي شملت بمبادرة العراق هويتي التي يشرف على تنفيذها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي في مديريات الأحوال المدنية في بغداد كافة.

إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا

أوضح رئيس هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن المديريات مستمرة باستقبال الأسر المشمولة بالإعانة الإجتماعية وإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لها مجانا، داعيا الأسر إلى ضرورة مراجعة أقسام الحماية الإجتماعية التابعة إلى هيئة الحماية لجلب الإستمارة الإلكترونية المختومة من مدير القسم تمهيدًا لإكمال الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة.

مواعيد استقبال المشمولين بالحملة

أكد رئيس هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه العراقية، أن مديريات بغداد تستقبل المشمولين بالحملة أيام “الأثنين والأربعاء والخميس” من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا خلال شهر رمضان المبارك.

خطوات الإستعلام عن أسماء الوجبة السابعة من الرعاية الإجتماعية

تسعى وزارة العمل العراقية إلى توفير الدعم المالي والإجتماعي وتعزيز شبكات الأمان للأسر العراقية في مواجهة التحديات الإقتصادية لهذا سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالوجبة السابعة وأسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي ويمكن الإستعلام عنها باتباع مجموعة الخطوات التالية: