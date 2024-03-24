وزارة العمل العراقية تصدر 800 بطاقة موحدة للأسر المستفيدة من الإعانة الإجتماعية
خطوات الاستعلام عن أسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية
أعلنت هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عبر موقعها على الفيس بوك عن إكمال إجراءات إصدار قرابة (٨٠٠) بطاقة موحدة للأسر المستفيدة من الإعانة الإجتماعية والتي شملت بمبادرة العراق هويتي التي يشرف على تنفيذها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي في مديريات الأحوال المدنية في بغداد كافة.
إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا
أوضح رئيس هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن المديريات مستمرة باستقبال الأسر المشمولة بالإعانة الإجتماعية وإصدار البطاقات الوطنية الموحدة لها مجانا، داعيا الأسر إلى ضرورة مراجعة أقسام الحماية الإجتماعية التابعة إلى هيئة الحماية لجلب الإستمارة الإلكترونية المختومة من مدير القسم تمهيدًا لإكمال الإجراءات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة.
مواعيد استقبال المشمولين بالحملة
أكد رئيس هيئة الحماية الإجتماعية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعيه العراقية، أن مديريات بغداد تستقبل المشمولين بالحملة أيام “الأثنين والأربعاء والخميس” من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا خلال شهر رمضان المبارك.
خطوات الإستعلام عن أسماء الوجبة السابعة من الرعاية الإجتماعية
تسعى وزارة العمل العراقية إلى توفير الدعم المالي والإجتماعي وتعزيز شبكات الأمان للأسر العراقية في مواجهة التحديات الإقتصادية لهذا سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالوجبة السابعة وأسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي ويمكن الإستعلام عنها باتباع مجموعة الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مظلتي على الإنترنت
- الضغط على البحث في نظام هيئة الحماية الإجتماعية.
- من الخِدْمَات الإلكترونية نختار البحث في النظام.
- عملية البحث تتم عن طريق المعلومات الشخصية.
- يتم إدخال الإسم الأول ثم اسم الأب ثم اسم الجد.
- يتم إدخال اسم الأم الأول ثم اسم أب الأم.
- تحديد اسم محافظة الولادة.
- الضغط على بحث.