تفويلة العربية للمشوار الواحد بكام؟.. أسعار البنزين بعد الزيادة في مصر مارس 2024 وموعد التطبيق

شهدت الساعات الأخيرة إعلان لجنة تسعير الوقود في مصر عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع أنواعه في مختلف أنحاء الدولة، وقد جاء هذا القرار في إطار التغيرات التي تحدث في أسعار الوقود على المستوى العالمي، والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الوقود في مصر بشكلٍ محلي، ومن خلال هذه السطور نستعرض تفاصيل أسعار الوقود الجديدة في مصر.

أسعار البنزين بعد الزيادة في مصر مارس 2024

وقد كانت الحكومة المصرية قد نوهت خلال الفترة الأخيرة أنها سوف تعمل على السماح بارتفاع أسعار معظم منتجات الوقود، وذلك في إطار تأثر البنزين في مصر بعدد من العوامل التي تحدد السعر، حيث يتم مراجعة تلك العوامل من جانب لجنة تسعير الوقود قبل اتخاذ القرار بشأن الأسعار الجديدة، وهو ما يجعل الأسعار المحلية أكثر انسجاما مع الأسعار الموجودة في أسواق الطاقة الدولية، وبدأ بالفعل تطبيق تلك الأسعار في كافة محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية خلال الساعات الأخيرة.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

وبناء على ما أعلنته لجنة تسعير الوقود في مصر المسئولة رسميًا عن تحديد أسعار البنزين بجميع أنواعه، فنجد أن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي: