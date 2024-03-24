داونلـود فايل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وزارة العمل mosla.gov في كافة مدن ومحافظات العراق

ازداد البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت مبادرة الرعاية الاجتماعية من أهم المبادرات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وتهدف هذه المبادرة الى تقديم الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين لسد الاحتياجات الضرورية المعيشية للأفراد من مستحقي الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من الأسر العراقية، لمزيد من التوضيح تابعوا السطور الآتية.

شروط التقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

يجب الاطلاع على أهم الشروط الخاصة التى قامت بوضعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يستحق المواطن صرف الدفعة المالية الاخيرة من اسماء الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم لديه الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في داخل العراق.

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو متوسط الدخل.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات عقارية، تضيف له دخل اضافي الى الدخل الشهري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن عمر 18 عام حتى يتم قبول طلبه.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم المساعدات المالية بهدف توفير الاحتياجات الضرورية للأسر العراقية الفقيرة، ويتساءل العديد من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية التي استحقت الدعم من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة وهذه هى أهم الخطوات كالتالى: