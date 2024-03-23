كيف لي أن أسجل في منفعة كبار السن 2024؟ وما هي شروط الحصول علي الدعم؟

تعد منفعة كبار السن واحدة من المنح المالية التي يتم منحها لعدد كبير من المواطنين في سلطنة عمان، وذلك بقرار رسمي من جانب الحكومة العمانية، ويتم تقديم المنحة بناءً على عدد من الشروط والضوابط الهامة التي تحدد أحقية المواطن في استحقاق الدعم، لذا نستعرض من خلال هذه السطور حقيقة ما رصدته الجهات المختصة بشأن زيادة قيمة منفعة كبار السن.

خطوات التسجيل في منفعة كبار السن

وقد وفرت الحكومة العمانية إمكانية التسجيل في الحصول على المنحة من جانب المواطنين بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة، عن طريق إتباع ما يلي:

التوجه إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بشكل مباشر.

الدخول إلى قائمة الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

الضغط على خدمة منفعة كبار السن.

اختيار خدمة التسجيل في المنحة.

تدوين جميع البيانات الأساسية الخاصة بمقدم الطلب، مع التأكد من صحتها.

إرفاق المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

الضغط على أيقونة تقديم طلب الحصول على المنحة.

شروط استحقاق زيادة منفعة كبار السن

لكي يستفيد المواطنين في سلطنة عمان من قيمة منفعة كبار السن التي تقدم بشكل دوري، لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المواطن المستفيد من الدعم المقدم الخاص بالمنفعة من جنسية عمانية.

كما يجب أن يكون مقيم في سلطنة عمان بصفة مستمرة.

ألا يقل عمر مقدم الطلب للحصول على المنحة عن 60 عام.

أن يتم تأكيد البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد في منظومة الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات.

كما يشترط توافر الرقم المدني الخاص بالمستفيد.

تقديم جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

يجب الالتزام بعملية تحديث البيانات الخاصة بالاتصال والإقامة في سجل الأحوال المدنية بشكل مستمر في حال تجديدها.

أن يمتلك مقدم الطلب حساب بنكي خاص به لكي يحصل على الدعم عن طريقه.

حقيقة أخبار زيادة منفعة كبار السن

أكدت الجهات المختصة في الحكومة العمانية أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة منفعة كبار السن في السلطنة للمواطنين، فمن المقرر أن يتم منح المنفعة للمستفيدين كما هي بدون تغيير، حيث تصل قيمة المنفعة التي تقدم بشكل شهري وفردي للمستفيدين على نحو 115 ريال عماني، حيث يتم صرف الدعم في بداية كل شهر ميلادي بناءً على بحث توافر ضوابط وشروط الأهلية التي حددتها الحكومة العمانية.