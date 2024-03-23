تعرف على موعد إجازة عيد الفطر بالسعودية للطلاب والمعلمين في جميع المدارس والجامعات. ووفقا للتقويم الدراسي السعودي 1445 المعلن سلفا

عقب زيادة الاستفسار عن موعد إجازة عيد الفطر بالسعودية، قامت وزارة التربية والتعليم بالرد على كافة الاستفسارات بشأن موعد إجازة عيد الفطر لكل من الطلاب والمعلمين وتحديد المدة المتبقية حتى موعد عطلة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445 ه، حيث أنه من المقرر أن تكون الإجازة لجميع الطلاب والمعلمين في المدارس السعودية مع انتهاء العمل في يوم الخميس الذي يوافق 18 رمضان سنة 1445 هجريا، الذي يتوافق مع الثامن والعشرين من مارس لعام 2024 ميلاديا، يذكر أن العطلة تمتد حتى يوم الأحد الموافق لتاريخ 5 من شهر شوال في نفس السنة الهجرية 1445.

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين

بحسب التقويم المعتمد مسبقا للعام الحالي 1445، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بأن عطلة عيد الفطر ستبدأ اعتبارا من من اليوم الثامن عشر من شهر رمضان للعام الهجري 1445 لجميع الطلبة والمعلمين، والذي يصادف الثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2024 ميلاديا، وتستمر العطلة حتى يوم الأحد الموافق الخامس من شوال 1445 ه، المتزامن مع الرابع عشر من أبريل لعام 2024 م، ومن الجدير بالذكر أن كافة تلك المواعيد الخاصة بالعطلة تشمل جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة وسيتم تنفيذها بها.

التقويم الدراسي للفصل الثالث 1445

في ذات السياق فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن التقويم الزمني للفصل الدراسي الثالث لعام 1445 ه يحتوي على 13 أسبوعا للتعلم للطلاب، مع تخصيص 18 يوما لإجازة عيد الفطر المبارك، كما يجب التنويه إلى أن مواعيد الأحداث الهامة خلال الفصل الدراسي الثالث قد حددت كالآتي:

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين

بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد، الذي يوافق الثاني والعشرين من شعبان لعام 1445 هجريا، والموافق للثالث من شهر مارس للعام 2024 ميلاديا.