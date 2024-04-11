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“بشاشة 6.55 بوصة“ مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد والأفضل من شاومي
Xiaomi Civi 4 Pro
قامت شركة شاومي بإطلاق Xiaomi Civi 4 Pro ومن المقرر أن هذا الهاتف سوف يكتسح الأسواق وذلك لما يحتوي عليه مميزات ويجب العلم أنه تم تصنيع هذا الهاتف مزود بمعالج قوي وذلك بالإضافة إلى التصميم المميز والكاميرا عالية الكفاءة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
Xiaomi Civi 4 Pro
يجب العلم أنه تم تصنيع هذا الهاتف بدقة عالية، كما أنه يحتوي على معالج سناب دراجون 8s جين 3 وهو يعتبر من أبرز المعالجات التي تم إطلاقها من قبل شركة كوالكوم، وتأتي مواصفات الهاتف كالتالي:
- يتراوح وزن الهاتف ما بين 179.3 و 180.9 جرام.
- تم تصنيع الهيكل الخارجي للهاتف من الزجاج مع وجود حواف معدن.
- يجب العلم أن الهاتف يعمل بشريحتين.
- ● نظام التشغيل الخاص به هو أندرويد 12.
- يحتوي على مساحة تخزين تصل حتى 256 جيجا بايت، رامات 12 جيجابايت، ويوجد منه مساحة 512 جيجابايت مع رامات 16 جيجابايت.
- شاشة الهاتف سعتها 6.55 بوصة، ودقتها 2750×1236، والسطوع الخاص بها يصل حتى 3000 شمعة.
- الشاشة تحتوي على طبقة حماية.
مواصفات Xiaomi Civi 4 Pro
- الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 32 ميجابكسل بفتحتة عدسة f/2.0 والأخرى دقتها 32 ميجابكسل ولكن فتحة العدسة الخاصة بها هي f/ 2.4.\
- يحتوي الهاتف على 3 كاميرا خلفية الأولى والثانية دقتها 50 ميجابكسل، بينما الثالثة دقتها 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش.
- يحتوي الهاتف على مستشعر اصبع ويوجد أسفل الهاتف.
- سعة البطارية الخاصة به 4700 مللي امبير.
- يأتي الهاتف باللون الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر.
- سعر الهاتف مساحة 256 هو 415 دولار أمريكي، بينما سعر الهاتف مساحة 512 هو 460 دولار أمريكي.