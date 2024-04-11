“بشاشة 6.55 بوصة“ مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro الجديد والأفضل من شاومي

قامت شركة شاومي بإطلاق Xiaomi Civi 4 Pro ومن المقرر أن هذا الهاتف سوف يكتسح الأسواق وذلك لما يحتوي عليه مميزات ويجب العلم أنه تم تصنيع هذا الهاتف مزود بمعالج قوي وذلك بالإضافة إلى التصميم المميز والكاميرا عالية الكفاءة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

Xiaomi Civi 4 Pro

يجب العلم أنه تم تصنيع هذا الهاتف بدقة عالية، كما أنه يحتوي على معالج سناب دراجون 8s جين 3 وهو يعتبر من أبرز المعالجات التي تم إطلاقها من قبل شركة كوالكوم، وتأتي مواصفات الهاتف كالتالي:

يتراوح وزن الهاتف ما بين 179.3 و 180.9 جرام.

تم تصنيع الهيكل الخارجي للهاتف من الزجاج مع وجود حواف معدن.

يجب العلم أن الهاتف يعمل بشريحتين.

● نظام التشغيل الخاص به هو أندرويد 12.

يحتوي على مساحة تخزين تصل حتى 256 جيجا بايت، رامات 12 جيجابايت، ويوجد منه مساحة 512 جيجابايت مع رامات 16 جيجابايت.

شاشة الهاتف سعتها 6.55 بوصة، ودقتها 2750×1236، والسطوع الخاص بها يصل حتى 3000 شمعة.

الشاشة تحتوي على طبقة حماية.

مواصفات Xiaomi Civi 4 Pro