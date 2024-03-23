تكنولوجيا
واتساب جي ي مميزات جبارة!!.. نزل إصدار GBWhatsApp الجديد واستمتع بأقوى المزايا
بعد إصدار التحديث الأخير من واتساب جي بي أصبح الجميع يتساءل عن أفضل المميزات التي يوفرها هذا التحديث، وما هو الفرق المميز بينهم وبين واتس اب القديم، ولذا سنكشف لكم في السطور التالية بعض هذه المميزات لكي يتعرف عليها جميع المستخدمين لههذ التطبيقات.
مميزات واتساب جي بي الجديد 2024
من أبرز المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب جي بي الحديث، ما نص على الأتي:-
- التطبيق يُتيح مسح الدردشة بالكامل وكذلك تصفية الرسائل بشكل نهائي.
- كذلك منع رسائل مكافحة الإلغاء.
- توفير ميزة منع إبطال الرسائل.
- إرسال مقاطع فيديوهات كبيرة وصور دفعة واحدة بدون عُطل.
- التعديل الرسائل بعد إرسالها.
- منع الخصوصية عند التصفح.
كيف أحمل واتساب جي بي الحديث
هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تحميل واتساب جي بي GB WhatsApp، كما يلي:-
- التطبيق غير متوفر في تطبيق جوجل بلاي او أب ستور.
- يمكنك الإنتقال إلى موقع غير أمان للقيام بتنيل التطبيق عن طريقة إدخال “جي بي”.
- ومن ثم يتم الضغط على زر “بحث”.
- يتم تنزيل الملف بعد التأكيد في صفحة التنزيل.
- بعدها وبكل بساطة ستتمكن من تثبيت التطبيق وإعداده.
- ويتعين عليك عمل حفظ لنسخة احتياطية لجميع الرسائل الخاصة بالواتساب.
- بعد فتح التطبيق يتعين عليك كذلك إدخال رقم الهاتف من أجل إستلام رساله نصية بكلمة المرور لتقوية الخصوصية ومنع اختراقة.