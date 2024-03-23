واتساب جي ي مميزات جبارة!!.. نزل إصدار GBWhatsApp الجديد واستمتع بأقوى المزايا

بعد إصدار التحديث الأخير من واتساب جي بي أصبح الجميع يتساءل عن أفضل المميزات التي يوفرها هذا التحديث، وما هو الفرق المميز بينهم وبين واتس اب القديم، ولذا سنكشف لكم في السطور التالية بعض هذه المميزات لكي يتعرف عليها جميع المستخدمين لههذ التطبيقات.

مميزات واتساب جي بي الجديد 2024

من أبرز المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب جي بي الحديث، ما نص على الأتي:-

التطبيق يُتيح مسح الدردشة بالكامل وكذلك تصفية الرسائل بشكل نهائي.

كذلك منع رسائل مكافحة الإلغاء.

توفير ميزة منع إبطال الرسائل.

إرسال مقاطع فيديوهات كبيرة وصور دفعة واحدة بدون عُطل.

التعديل الرسائل بعد إرسالها.

منع الخصوصية عند التصفح.

كيف أحمل واتساب جي بي الحديث

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تحميل واتساب جي بي GB WhatsApp، كما يلي:-