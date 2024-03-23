انبثقت من أصالة الهوية اليمنية.. تردد قناة الهوية اليمنية المجانية Al Hawyah Channel الجديد 2024 لمشاهدة أحدث المسلسلات والبرامج

زادت عمليات البحث على مواقع الإنترنت بشكل كبير للبحث عن تردد قناة الهوية اليمنية المجانية AL الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر قناة الهوية اليمنية من القنوات المهمة التي تقدم محتوى هادف ومميز، حيث حازت على إعجاب كبير ونسبة مشاهدة عالية، تناولت قناة الهوية العديد من القضايا المهمة في اليمن ونسعى في هذا النص لتقديم المزيد من المعلومات عن ترددها وبرامجها.

تردد قناة الهوية اليمنية المجانية AL الجديد 2024

زادت مواقع البحث في الإنترنت بشكل واسع جدا عن تردد قناة الهوية اليمنية المجانية AL الجديد 2024 وذلك داخل كل من اليمن العربي والكثير من الدول العربية بشكل واسع، وسوف نقدم لكم الآن احدث تردد لقناة الهوية اليمنية:

تردد قناة الهوية اليمينة المجانية AL الجديد 2024 على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11099 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح خطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

كيفية استقبال تردد قناة الهوية اليمنية

يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستقبال قناة الهوية اليمنية المجانية الجديد على الرسيفر:

أولا قم بالضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى اللائحة الأساسية.

الضغط علي زر القائمة من الريموت واختيار التركيب.

بعد ذلك قم بتحديد تحديد التثبيت اليدوي ثم اختيار القمر الصناعي.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة لتثبيت القناة وهي التردد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الجودة.

الضغط علي كلمة بحث.

واخير النقر علي حفظ ليتم حفظ القناة.

محتوى قناة الهوية اليمنية المجانية

تقدم قناة الهوية اليمنية الجديدة عام 2024 مجموعة متنوعة من البرامج التي تسمح بفهم العديد من الأمور التي تحدث في اليمن والوطن العربي بأسره، ويمكن مشاهدة قناة الهوية اليمنية 2024 لمتابعة البرامج التالية: