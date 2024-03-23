“مشمولين جدد” رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين 2024 الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين 2024 الرعاية الاجتماعية، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بعدما تساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب تأخير نزول الكشوفات حتى الآن، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن السبب الرئيسي لتأخير الإعلان عن الكشوفات هو أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، ويجب على الوزارة فرز الطلبات المقدمة لاختيار الفئات الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية…..

اسماء المشمولين 2024 الرعاية الاجتماعية

يترقب عدد كبير من المواطنين الاعلان عن اسماء المشمولين 2024 الرعاية الاجتمتاعية التي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية، لعدد كبير من المواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين 2024 الرعاية الاجتماعية

حيث صرح وزير العمل العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية، أن الوزارة انتهت من رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي أو على الموقع الرسمي للوزارة، وتيسيراً على عدد كبير من المواطنين وكبار السن، وإليكم خطوات الإستعلام ….