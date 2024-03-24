“ثبت الان احدث نسخه” اضافة مميزات واتساب جي بي الجديد 2024 يُبهر الجميع بثوبة الجديد – اعرف قبل اي حد

يبحث الأشخاص عن مميزات واتساب جي بي الجديد 2024، حيث يعد هذا التطبيق من التطبيقات المميزة التي يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عنها وذلك من أجل السمات التي يتمتع بها وهذا بالرغم من أن واتساب الأخضر الذي يكون ملك للميتا يكون أكثر شهرة، لكن لم يقوم بتقديم الأشياء التي يكون المستخدم بحاجة إليها، لهذا فهناك برامج واتساب قد ظهرت وتشتمل على العديد من المميزات من ضمنها واتساب جي بي وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم مميزاته.

مميزات واتساب جي بي الجديد 2024

يتساءل المستخدمين عن مميزات واتساب جي بي الجديد 2024، إذ أن هذا التطبيق الإصدار الأخير منه يكون نسخة معدلة يشتمل على العديد من المميزات التي لا تحصى كذلك أنه يكون نسخة احترافية قامت بإتاحة العديد من الخيارات للمستخدمين، وقد قامت بإزالة الكثير من القيود إذ أنه من الممكن ان ترسل الملفات وأيضا الفيديوهات والصور واتساب التي يكون حجمها 100 ميجا فأكثر، كما أن هذا الواتساب يتيح لك إمكانية إخفاء آخر ظهور وأيضا من الممكن أن تحذف الرسالة لدى الجميع بالوقت الذي ترغب فيه هذا بالإضافة إلى أن هذا الواتساب يكون ضد الحظر وقام الملايين بتجربتها في العالم وقد نجحت بالفعل.

أنواع جي بي واتساب آخر اصدار

هناك أنواع عدة لواتساب جي بي من ضمنها: