“هتستغنى عن الواتس العادي” .. ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق الجديد وكيفية تثبيته 2024

يرغب الأشخاص في الاستمتاع بـ ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق ففي الحقيقة أن هذا التطبيق يكون بديلًا للتطبيق المعروف واتساب، إذ أنه يقوم بتقديم العديد من المميزات التي لا تحصى للمستخدمين وتلك المميزات لا تكون متاحة في التطبيق الأساسي، كذلك أن ذلك التطبيق يقوم بتوفير أفضل تجربة للمستخدمين فريدة من نوعها كما أنه مع تحديث شهر يناير 2024 يعتبر آخر إصدار من واتساب بلس يكون به العديد من التحسينات التي لا تحصى من الكفاءة وأيضًا خصوصية وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم مميزات هذا التطبيق.

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

يقوم الكثير من الأشخاص بمحاولة التعرف على ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، فهو يتضمن مميزات كثيرة من بينها:

أصبح من الممكن لجميع المستخدمين أن يقوموا بتغيير تصميم الخاص بالتطبيق على حسب تفضيلاتهم والانتقاء من ضمن مجموعة مختلفة من الألوان وأيضا السمات من ضمنها اللون الأزرق.

استعادة الرسائل التي تم حذفها بكل سهولة ويسر.

كذلك أنه من الممكن أن تقوم بإرسال الملفات الكبيرة.

تستطيع تنزيل الحالة من خلال هذا التطبيق.

كذلك أنه من الممكن ان تقوم بوضع عدم الازعاج DND.

تثبيت واتس اب بلس الأزرق

من الممكن ان تقوم بتثبيت تطبيق واتساب بلس الأزرق بمنتهى السهولة من خلال السير على الخطوات التالية: