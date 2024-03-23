“هتبني لعيالك وانت مطمن” اخر اخبار قانون التصالح اليوم وموعد إصدار اللائحة التنفيذية

بالكشف عن اخر اخبار قانون التصالح اليوم الذي لا يزال يتصدر ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بتصنيفها أكثر المواضيع الرائحة من جانب المواطنين، نظير ما تم الاطلاع عليه وفقًا لتحديثات لجان التصالح بفتحها لملف مخالفات البناء من جديد مؤكدة أن رئيس الوزراء سيقوم بحسم هذا الامر خلال فترة وجيزة، وهذا الذي سنشير به إليكم خلال السطور التالية.

اخر اخبار قانون التصالح اليوم

يتجدد معنا الحديث عن اخر اخبار قانون التصالح اليوم خاصةً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي بالموافقة على قانون التصالح الجديد مع الأخذ في الاعتبار أنها لحالات معينة والذي بموجبه سيصدر قرارًا عاجلًا من مجلس الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي أضيف به حديثًا بعض الإجراءات المساهمة في التيسير على المواطنين وذلك بإعادة النظر في الطلبات المرفوضة بخصوص المخالفات واعمال البناء وذلك بموجب قانون رقم 17 لعام 2019.

تحديثات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح الجديد

أفصح مجلس الوزارة حيال توجيه اللجان المختصة بإجراءات التصالح مشيرة إلى أنه لابد من توسيع اللجان في نطاق أشمل للتمكن من المباشرة في فحص الطلبات المرفوضة ولكن ذلك يختص بعدد من الحالات وفقًا للائحة التنفيذية، والجدير بالذكر فقد أشار رئيس الوزراء بزيادة الفترة الزمنية بخلاف المتعارف عليها بشأن تقديم طلبات المواطنين لأعمال البناء حتى تستغرق فيما بين عام إلى 3 أعوام، وقد حذر بوجوب تقديم تقرير شامل لأعمال الانشاءات لمهندس متخصص في النقابة الهندسية على أن يكون الحد الأقصى للبناء 3 أدوار وألا يتجاوز 200 متر مربع.

موعد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

في تصريحات له أشار المهندس “مايكل البدراوي” عضو لجنة التصالح في القاهرة أنه من المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد بعد عيد الفطر المبارك حيث أنها في الوقت الحالي مطروحة للنقاش ما بين الجهات المعنية من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية وغيرها.